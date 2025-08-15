お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が14日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。超真剣モードで思わず八つ当たりをする場面があった。

今回は「真夏の特別企画」として「巨大マグロ釣り対決in沖縄」が放送される予定だったが、当日の天候不良により「イカダに乗って魚釣り対決」へと変更になった。

「岡村チーム」と「矢部チーム」に分かれ、釣った総重量が重いチームの勝利となり、負けたチームのリーダーは前夜祭のディナー代約11万円を自腹で支払うことになる。

対決開始から岡村は海の中でエサが動くように竿を小刻みに動かし、一言も発さない超真剣モード。だが、最初にヒットしたのは同じチームの釣り初心者だった歌手の山本彩。同じチームということで喜んだものの、開始30分で全く当たらないことに「なんかおかしいね」と首をひねった。

続けて「ドローンの音だけがむなしいな…。ブーン、ブーンと」と悲し気な表情を浮かべた。そして、以降も全くヒットしない状況に「すいません。ドローンしばらくいいですよ」と船上で操作していたスタッフに伝えた。

さらに「ちょっと恥ずかしなってきて…音もブーンっていうのも不快に感じてきて。だから、別にドローンいいですよ」と当たらないことにイライラしたのか“八つ当たり”して笑いを誘った。