Netflix『ウェンズデー』シーズン2・学園と親友を脅かす犯人の正体とは――パート2予告編解禁
動画配信サービス「Netflix」で今月6日より配信がスタートした、ティム・バートン監督・製作総指揮のシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート1。その終盤で大怪我を負ったウェンズデーが復活し、学園の生徒たちと次々に起こる事件に立ち向かう姿を描いたパート2（9月3日より世界独占配信）の予告編が解禁となった。
【動画】『ウェンズデー』シーズン2: パート2 予告編
本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（演：ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。シーズン2では、ネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が起こる。
学園内ではストーカーから命を狙われ、学園の外では目玉をくりぬかれる殺人事件が立て続けに発生。さらにウェンズデーは、未来を断片的に覗くことができる幻視能力で、ルームメイトであるイーニッドの“死”を目撃してしまう。しかし、彼女の目からは黒い涙が流れるようになり、幻視能力を使えない事態に…。
解禁されたパート2の予告編に最初に映し出されるのは、病院のベッドの上で突然意識を取り戻したウェンズデー。そして病室には、そんなウェンズデーに対して不敵な笑みを向けるネヴァーモア学園の前校長ラリッサ・ウィームス（演：グウェンドリン・クリスティー）の姿が。
シーズン1 のクライマックスで、学園の寮母でありながら裏では殺人モンスターの顔を持つタイラー（演：ハンター・ドゥーハン）を操っていた黒幕マリリン・ソーンヒル（演：クリスティーナ・リッチ）によって命を奪われたはずのラリッサが再びウェンズデーの前に姿を現した理由とは？
シーズン1では対立していた2人だが、今シーズンでその関係性は変化するのか？さらに、ウェンズデーが勢い良く斧を振りかざした途端、激しく火花が散るシーンやウェンズデーと母モーティシア、そしてシーズン2のパート1から登場した祖母・へスターの3人が水晶玉を中心に顔を突き合わせる姿など、クライマックスを前にさらなる波乱が巻き起こる雰囲気が漂っている。
ラストには、森の中でモンスターに立ち向かうウェンズデーやイーニッド、ビアンカ（演：ジョイ・サンデー）、エイジャックス（演：ジョージー・ファーマー）らが映し出されているが、再びネヴァーモア学園を揺るがす事件の全貌とは果たして――。
パート1でイーニッドを救う手がかりがウィローヒル精神科施設にあることを疑ったウェンズデーは、叔父のフェスター（演：フレッド・アーミセン）を施設に潜入させ、ある人物について調査するよう依頼。パート1のラストでフェスターを解放するために自らも施設に侵入したウェンズデーは、そこに収容されていたものの檻から脱走したハイドことタイラーと再会するが…。
パート2の予告には、紫色のフードを被ったネヴァーモア学園の生徒たちに混ざって身を潜めるタイラーが映し出されているが、彼の次なる狙いとは？そして、ウィローヒル精神科施設に隠された秘密とイーニッドに迫る“死の影”との関連は？
そしてシーズン1では、ドラマ内のダンスシーンが世界的なバイラル現象を巻き起こし、レディー・ガガの楽曲「BloodyMary」を使用したTikTok動画が数百万件投稿されるなど、SNS上での大きな広がりを見せた本作。この流れを受けて、ガガ本人がTikTokに参加。そしてついにレディー・ガガがシーズン2へのゲスト出演を果たすことも決定している。彼女が果たしてどのように登場するのかにも、期待が高まる。
すでにシーズン3の発表もされている本作。シーズン2でウェンズデーたちに降りかかった奇妙な事件の結末は…さらなる波乱が予感される。
【動画】『ウェンズデー』シーズン2: パート2 予告編
本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（演：ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。シーズン2では、ネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が起こる。
解禁されたパート2の予告編に最初に映し出されるのは、病院のベッドの上で突然意識を取り戻したウェンズデー。そして病室には、そんなウェンズデーに対して不敵な笑みを向けるネヴァーモア学園の前校長ラリッサ・ウィームス（演：グウェンドリン・クリスティー）の姿が。
シーズン1 のクライマックスで、学園の寮母でありながら裏では殺人モンスターの顔を持つタイラー（演：ハンター・ドゥーハン）を操っていた黒幕マリリン・ソーンヒル（演：クリスティーナ・リッチ）によって命を奪われたはずのラリッサが再びウェンズデーの前に姿を現した理由とは？
シーズン1では対立していた2人だが、今シーズンでその関係性は変化するのか？さらに、ウェンズデーが勢い良く斧を振りかざした途端、激しく火花が散るシーンやウェンズデーと母モーティシア、そしてシーズン2のパート1から登場した祖母・へスターの3人が水晶玉を中心に顔を突き合わせる姿など、クライマックスを前にさらなる波乱が巻き起こる雰囲気が漂っている。
ラストには、森の中でモンスターに立ち向かうウェンズデーやイーニッド、ビアンカ（演：ジョイ・サンデー）、エイジャックス（演：ジョージー・ファーマー）らが映し出されているが、再びネヴァーモア学園を揺るがす事件の全貌とは果たして――。
パート1でイーニッドを救う手がかりがウィローヒル精神科施設にあることを疑ったウェンズデーは、叔父のフェスター（演：フレッド・アーミセン）を施設に潜入させ、ある人物について調査するよう依頼。パート1のラストでフェスターを解放するために自らも施設に侵入したウェンズデーは、そこに収容されていたものの檻から脱走したハイドことタイラーと再会するが…。
パート2の予告には、紫色のフードを被ったネヴァーモア学園の生徒たちに混ざって身を潜めるタイラーが映し出されているが、彼の次なる狙いとは？そして、ウィローヒル精神科施設に隠された秘密とイーニッドに迫る“死の影”との関連は？
そしてシーズン1では、ドラマ内のダンスシーンが世界的なバイラル現象を巻き起こし、レディー・ガガの楽曲「BloodyMary」を使用したTikTok動画が数百万件投稿されるなど、SNS上での大きな広がりを見せた本作。この流れを受けて、ガガ本人がTikTokに参加。そしてついにレディー・ガガがシーズン2へのゲスト出演を果たすことも決定している。彼女が果たしてどのように登場するのかにも、期待が高まる。
すでにシーズン3の発表もされている本作。シーズン2でウェンズデーたちに降りかかった奇妙な事件の結末は…さらなる波乱が予感される。