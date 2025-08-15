¤¸¤Ä¤Ï¡¢Èà¤¬È¯¸«¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥Õ¥§¥ë¥ß¤¬¶Ïº¹¤ÇÆ¨¤·¤¿¡Ö³ËÊ¬ÎöÈ¯¸«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶ÃØ³¤Î°Î¶È
¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÇË²õÎÏ¡×¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¡Ê1938Ç¯¡Ë¤«¤é¸¶ÇúÅê²¼¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯8¥õ·î¡£¡ÖÊª¼Á¤Îº¬¸»¡×¤òÃµµæ¤·¡¢¡Ö¸¶»Ò¤È¸¶»Ò³Ë¤ò¤á¤°¤ëÆæ¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éËÛÁö¤·¤¿Æü¡¦ÊÆ¡¦²¤¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¡£Â¿¿ô¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ò´Þ¤à¿ÍÎà¤Î±ÃÃÒ¤Ï¤Ê¤¼¡¢µæ¶Ë¤Î¡Ö°ì½ÖÌµº¹ÊÌÂçÎÌ»¦Ù¤¡×Ê¼´ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÂåÊªÍý³Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤È¯Å¸¤ÈÉ½Î¢¤ò¤Ê¤¹¸¶Çú¤Î³«È¯¡¦À½Â¤²áÄø¤ò¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦²òÀâ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤¬²þÄû¡¦ÁýÊä¤µ¤ì¡¢¡Ø¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡¢Åê²¼¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃíÌÜ½ñ¤«¤é¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÊª¼Á¤ÎÃæÀ»Ò¾È¼Í¤Ë¤è¤ëÊü¼Í²½¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¡¢¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ë·Ð°Þ¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö³ËÊ¬ÎöÈ¯¸«¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿Èà¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡¢Åê²¼¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¤âÊÆ¹ñ¤Ø
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤«¤é¥Ù¥Ë¡¼¥È¡¦¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¡Ê1883¡Á1945Ç¯¡Ë¤¬¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ 1938Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ13Ç¯¡Ë9·î¤Ë¤Ï¥æ¥À¥ä¿ÍÇÓÀÍË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ºÊ¥í¡¼¥é¤¬¥æ¥À¥ä¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß°ì²È¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òµî¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¡¢¡ÖÃæÀ»Ò¤Ë¤è¤ë¸¶»Ò³ËÈ¿±þ¡¢ÃæÀ»Ò¾È¼Í¤Ë¤è¤ëÊª¼Á¤ÎÊü¼Í²½¡×¤Î¸¦µæ*¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡ö¡ÖÃæÀ»Ò¤Ë¤è¤ë¸¶»Ò³ËÈ¿±þ¡¢ÃæÀ»Ò¾È¼Í¤Ë¤è¤ëÊª¼Á¤ÎÊü¼Í²½¡×¤Î¸¦µæ¡§Á°²ó¤Îµ»ö¤ò»²¾È
¼ø¾Þ¼°¸å¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß°ì²È¤Ï¥Ë¡¼¥ë¥¹¡¦¥Ü¡¼¥¢¡Ê1885¡Á1962Ç¯¡Ë¤Î·×¤é¤¤¤Ç°ì»þ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ËÂÚºß¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë ¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤¬¥Õ¥§¥ë¥ß¤òµÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯Á°¤Î1936Ç¯²Æ¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï°ìÅÙ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ç²Æ´ü¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²Æ´ü¹ÖºÂ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¤ÏÇ®ÎÏ³Ø¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤³¤Î¹ÖµÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¤ÎÇ®ÎÏ³Ø¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Çö¤¤ËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀâÌÀ¤ÎÌÀ²÷¤µ¤Ïº£¤â¤Ã¤Æµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
ºÊ¤ÈÆó¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß°ì²È¤Ï¡¢1939Ç¯1·î2Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¤è¤ê2½µ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥¢¤È¤½¤Î»°ÃË¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¤â1·î16Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£¿Þ¤é¤º¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿Æó¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦µæÌÜÅª¤Î°ì»þÅª¤ÊÂÚºß¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢±Ê½»¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤ÎÀ½Â¤¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ß¤¬ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï½ªÎ»Á°¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«µ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¤¬ÅÏÊÆ¤ò·è°Õ¤·¤¿Æ°µ¡¤¬¥æ¥À¥ä¿ÍÇÓÀÍ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿¡ÖÂçÈ¯¸«¤Î±½¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÃå¤¤¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¤Î¼ª¤Ë¤â³ËÊ¬Îö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÊü¼ÍÀþ²½³Ø¼Ô¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê1979¡Á1968Ç¯¡Ë¤È¡¢Èà¤Î¼ã¤¸¦µæÃç´Ö¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥·¥å¥È¥é¥¹¥Þ¥ó¡Ê1902¡Á1980Ç¯¡Ë¤Î¡¢¸¶»Ò³ËÊ¬ÎöÈ¯¸«¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Ë¤ÏÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥¢¤Ç¤¹¤é¡¢¥Ï¡¼¥ó¤é¤ÎÏÀÊ¸¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï1·î¤Î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¡¢¸¶»Ò³Ë¤¬ÃæÀ»Ò¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ü¡¼¥¢¤ÏÅÏÊÆÄ¾Á°¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥·¤Î³ËÊ¬Îö³Î¾Ú¤ÎÏÀÊ¸¤¬¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×»ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¸À¤·¤Ê¤¤¤È¥Õ¥ê¥Ã¥·¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥ì¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Õ¥§¥ë¥È¡Ê1904¡Á1974Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÊªÍý³Ø¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢³ËÊ¬Îö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤Ã¤«¤êÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¹âÅù¸¦µæ½ê¤Ë¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¥¤¡¼¥é¡¼¡Ê1911¡Á2008Ç¯¡Ë¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î¥¤¥¸¥É¡¼¥ë¡¦¥¤¥¶¡¼¥¯¡¦¥é¡¼¥Ó¡Ê1898¡Á1988Ç¯¡Ë¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¡¼¥Ó¤Ï1944Ç¯¡¢¸¶»Ò¤äÊ¬»Ò¤Î³Ë¼§µ¤¶¦ÌÄ¸½¾Ý¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¤¸¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¡¼¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³ËÊ¬Îö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¤Î¶»¤ÎÆâ
ÃæÀ»Ò¤ò¸¶»Ò³Ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¸¶»Ò³ËÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¥Õ¥§¥ë¥ß¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥é¥ó¸¶»Ò³Ë¤ËÃæÀ»Ò¤òµÛ¼ý¤µ¤»¤Æ¥¦¥é¥ó¤è¤ê¤â½Å¤¤¸µÁÇ¡ÖÄ¶¥¦¥é¥ó¸µÁÇ¡×¤ò¿Í¹©Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¶¥¦¥é¥ó¸µÁÇ¤ä³ËÊ¬ÎöÊÒ¤ò²½³ØÅª¤ËÊ¬Î¥¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¤Æñ¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ê²½³ØÊ¬ÀÏ°Ê³°¤ËÊ¬Î¥¡¦ÀºÀ½¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£ ¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Õ¥§¥ë¥ß¤â¸¶»Ò³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ËÊ¬ÎöÈ¯¸«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥í¡¼¥Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦µæ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¤é¤â³ËÊ¬Îö¤òÈ¯¸«¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë¼Â¸³¤ò¤·¤Æ³ËÊ¬Îö¤ò³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥·¤Î³ËÊ¬Îö³ÎÇ§¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊªÍý³Ø»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¡Ö¼ê»æ¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥·¥å¥È¥é¥¹¥Þ¥ó¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼¤¬±ù¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥·¤È¹Í¤¨¤¿²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥Ï¡¼¥ó¤È¥·¥å¥È¥é¥¹¥Þ¥ó¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÀ»Ò¤ò¥¦¥é¥ó¸¶»Ò³Ë¤ËµÛ¼ý¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÈ¿±þÀ¸À®Êª¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥ê¥¦¥à¸¶»Ò¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¦¥é¥ó¤¬¥Ð¥ê¥¦¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢ÃæÀ»ÒµÛ¼ý¸å¤Î¥¦¥é¥ó¸¶»Ò³Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æó¤Ä¤ËÊ¬Îö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶»Ò³Ë¤¬Ê¬Îö¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡©
¸¶»Ò³Ë¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë³ËÆâ¤ÎÍÛ»Ò¤äÃæÀ»Ò¤Ï¡¢³ËÎÏ¤È¤¤¤¦¤¤ï¤á¤Æ¶¯¤¤°úÎÏ¤Ç¶¯¸Ç¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÃæÀ»Ò1¸Ä¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤°¤é¤¤¤ÇÊ¬Îö¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¦µæ¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼*¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¡¢Èà½÷¤Ë¥Ð¥ê¥¦¥à¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÊªÍý³ØÅª²ò¼á¤òµá¤á¤¿¡£
¢¨¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼¡§¤³¤ÎÇ¯¡Ê1938Ç¯¡Ë¤Î3·î¤Ë¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢²¼¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê»¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤È¤¤¤¦´í¤¦¤¤¿ÈÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤òÃ¦¤·¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤ËÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢1935Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ä¥¼¥Ã¥«¡¼¡Ê1912¡Á2007Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥Ë¡¼¥ë¥¹¡¦¥Ü¡¼¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¾§¤µ¤ì ¤¿¡Ö±ÕÅ©·¿¸¶»Ò³Ë¥â¥Ç¥ë¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥é¥ó¸¶»Ò³Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï92¸Ä¤ÎÍÛ»Ò¤È146¸Ä¤ÎÃæÀ»Ò¤¬¶¯¤¤³ËÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¸Ç¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Ì©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥«¥Á¥ó¥«¥Á¥ó¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿åÅ©¤Î¤è¤¦¤Ê²ô¡Ê¿å¶Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿åÅ©¤Ï½À¤é¤«¤¤¡£Ìý¤ÎÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾å¤Ë¿â¤é¤·¤¿¾¯ÎÌ¤Î¿å¤¬ºî¤ë¿å¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶»Ò³Ë¤â¡¢·Á¤¬»þ´ÖÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î±ÕÅ©·¿¸¶»Ò³Ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¸¶»Ò³Ë¤ÎÊ¬Îö¤Î²ò¼á¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ö
°ÎÂç¤ÊÊªÍý³Ø¼Ô¥Õ¥§¥ë¥ß¤Ï¡Ö²½³ØÊ¬ÀÏ°Ê³°¤Ë³ËÊ¬ÎöÊÒ¤òÊ¬Î¥¡¦ÀºÀ½¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢³ËÊ¬ÎöÈ¯¸«¤Î±ÉÍÀ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢²½³Ø¼Ô¥Ï¡¼¥ó¤ÈÊªÍý³Ø¼Ô¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢´ÑÂ¬¤·¤¿¸½¾Ý¤¬³ËÊ¬Îö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¤á¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÈ¯¸«¤·¤¿¸½¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢±ù¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥·¤È¤È¤â¤ËÍ¿¤¨¤¿¡Ö³ËÊ¬Îö¤Î²ò¼á¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶»ÒÇúÃÆ¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡¢Åê²¼¤Þ¤Ç
³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¸¶ÇúÅê²¼¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯8¥õ·î¡¼¡¼¡£
ÊªÍý³Ø¤ÎÃµµæ¤Ï¤Ê¤¼¡¢³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö±Ê±óÉÔÊÑ¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶»Ò³Ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÊ¬Îö¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£¶áÂåÊªÍý³Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤È¯Å¸¤ÈÉ½Î¢¤ò¤Ê¤¹¸¶Çú¤Î³«È¯¡¦À½Â¤²áÄø¤ò¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÚÂ³¤¤ò¤è¤à¡Û¤Ê¤ó¤È¡¢¸¶»Ò³Ë¤¬¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤Æ¡¢¤Á¤®¤ì¤ë¡×¡Ä¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¾Ý¡×¤Ë¡¢½÷À²Ê³Ø¼Ô¤¬Í¿¤¨¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÀâÌÀ¡×¤ÎÃæ¿È
