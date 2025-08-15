乳がんの全摘手術をして、胸がなくなる喪失感。経験した方の痛み、つらさ、喪失感は計り知れません。39歳で乳がんが発覚し、全摘手術を行った神田文子さんは、傷跡にショックを受け、一時は心療内科にも通うほどでした。（全3回中の1回）

【写真】乳がん発覚前、化粧品会社勤め時代の若かりし神田さん（5枚目/全14枚）

検診では異常なしも「乳頭から出血して」

── 神田さんは乳がん手術後に着用できる補正下着の試着サロンを経営しています。ご自身も39歳で乳がんが見つかった、がんサバイバーだと伺いました。

神田さん：当時は3人の子育てと義理の父の介護をしながら、家業の不動産業を主人とふたりで営んでいました。毎日とにかく忙しくて、朝5時に起きて子どものお弁当を作ってから、夜10時までゆっくり座って休む時間もないような、無我夢中の毎日でした。2008年、急に乳頭から出血したんです。出産して何年も経っているし、乳腺炎ということもないので「少しおかしいな」と思いました。

ただ、毎年マンモグラフィーは受けていましたし、触ってもしこりを感じることはなかったんです。念のため病院で診てもらったところ、乳がんが見つかりました。しこりが乳頭の真裏だったので、自分では気づきにくかったんだと思います。当時は、世間的にもマンモグラフィーをやっていれば大丈夫という雰囲気だったんですが、私のがんはエコー検査で見つかりました。

神奈川なでしこブランド認定式の様子

── いまは、マンモグラフィーとエコーを併用するようすすめられることも多いそうですね。

神田さん：時代とともに変わってきていますよね。私のがんはステージ2と3の間で、全摘をすすめられました。セカンドオピニオンを受けることも考えたんですが、都内の専門病院に相談しようとしたら「半年待ち」と言われたんです。半年の間に、がんが転移してしまったらどうしよう、と。私には子どもたちのことがあるし、家業もあるし、介護もある。「私、いま死ねないわ」という思いが強くて、セカンドオピニオンはあきらめて、最初に受診した病院で全摘の手術をしました。

左右の胸を見比べて急に気持ちが沈んだ日

──「死にたくない」ではなく、「まだ死ねない」だったんですね。

神田さん：毎日が忙しくて、自分のことは構っていられないような状態でした。一刻も早く手術しなければ家庭が回らなくなる、という思いだけで、正直、胸を切った後のことまで頭が回らなかったんです。

左胸を全摘し、手術の2日後に初めて傷跡を見ました。乳頭ごと腫瘍を切除したので、胸がごそっとえぐられたようになっていて、あばら骨が浮いて見えるような状態だったんです。がんのない右胸とくらべると、左右の差が激しくて…。びっくりして、そのとき初めて「どうしよう」と思いました。「私、何の罰を受けているんだろう、 何か悪いことしましたっけ」と、気持ちが急に沈んだんです。

39歳でがんの告知をうけたころの神田さん

── それはつらかったですね…。

神田さん：術後にドレーン（体内にたまった血液や膿を排出するための管）を抜くときも、研修医の男性が６人ほど見学に来たんです。私は上半身裸の状態で、研修医の方たちにベッドの周りをグルッと取り囲まれました。そのうちのひとりが、私の胸の傷を見て、「ウッ」とひるんだ様子がわかりました。研修医の見学があることは、入院時に同意書に深く考えずにサインをしてしまったからしかたがないんですけど…。「私、何をされているんだろう」と、そこでまた、気持ちがドーンと落ちてしまいました。

忙しい毎日から一変して、ひたすらベッドに寝ているだけの生活へと環境の変化にもとまどいました。それで、あるとき、涙が止まらなくなってしまって…。いま考えれば本当に申し訳ないんですが、なぐさめに来てくださった看護師長さんを「私に構わないで」と、突き飛ばしてしまったんです。

ママ友との集会や満員電車が恐怖になった訳

── 自分でも思いもよらなかった行動だと思いますが、当時はどんなお気持ちだったのでしょうか。

神田さん：手術をしたときはもう結婚も出産もしていましたし、いまから恋愛するわけでもないので、「胸を切ること」にそこまで抵抗はなかったんです。でも、なんでしょうね、この喪失感っていうのは…。女性としての尊厳が強制的に撤去されて、自分のアイデンティティがわからなくなるような気持ちになってしまうんですよね。それで自分でもびっくりするぐらい落ち込んでしまったんです。「もう女性としては終わりなんじゃないか」「私この先ずっとこの体で生きていかなきゃいけないのかな」と、思うようになって…。

当時は子どものママ友とも交流がありましたが、同世代のママたちには、ふつうに左右の胸があって、「もうこの輪の中には入れないのかな」と思ってしまったんです。とにかく自分が乳がんだと、人に言いたくなかったんです。「あのお母さん、乳がんで胸なくなったらしいよ」みたいにウワサされたら、もう立ち直れないな、と。「かわいそうに」「お気の毒」みたいに思われるのがイヤだったんです。

── 精神的に追い込まれてしまったんですね。

神田さん：退院後は心療内科に通って、抗うつ剤をもらって飲んでいました。でも、飲んでもただ眠くなるばかりで、気分は何も変わりませんでした。カウンセリングも受けましたが「私の気持ちを誰もわかってくれない」という被害者意識が強すぎて、気持ちがラクになることもありませんでした。以前は、たまにスーパー銭湯に行って、ひとりでリラックスするのが息抜きだったんです。手術後はそれもできなくなってしまって…。

── 乳がんで手術をすると、傷をかばって姿勢が悪くなってしまうこともあるそうですね。

神田さん：私は身体のバランスがうまくとれなくなり、歩行中、上手に道を曲がれなくなりました。傷の痛みがなくなったあとも、満員電車が怖くて。つい傷をかばってしまうんです。小さい子が飛びついてくるのも怖かったです。もし何かの拍子に胸を触られてしまうと思うと怖かったんですね。子どもが近づくたびに、無意識に胸をかばってしまい、「またやってしまった」と罪悪感にかられることもたびたびでした。

── それはつらかったですね…。精神的に回復できたきっかけは何だったのでしょうか。

神田さん：とにかく行動したこと、でしょうか。悩みを解消しようと、術後の胸でも胸がきれいに見えるような下着をあちこち探し回ったんです。そのことが、かえって心の支えになっていたような気がします。「いい下着がある」と聞いたらすぐにお店に見に行って、買って試してみる、というのを繰り返して、だんだん気持ちが上がってきたんです。行動するしか道がなかったんですよ。その結果、理想の下着に出会えて「同じ悩みを持つ人に紹介したい」と、自分だけでなく人の悩みにも目を向けることができるようになったことで、より心が強くなってきたように思います。

…

乳がんで左胸を全摘した神田文子さんですが、手術後は身体に合った下着が見つからず、ダボッとした洋服以外は着られなくなってしまいました。探し続けた結果、自分に合った下着に巡り合うことに。「同じ境遇の人にぜひ紹介したい」とそこから一念発起し、現在は神奈川県川崎市で試着販売できるサロンを営んでいます。

取材・文／市岡ひかり 写真提供／神田文子