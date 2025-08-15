日本だけが知っている「悲惨きわまりない被害」の実情…原爆の「凄まじい威力」を熟知する科学者が、核なき世界を訴え続ける、本当の意味

核分裂の発見（1938年）から原爆投下（1945年）まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

戦後70年以上の時を経てようやく実現した、現職の米国大統領バラク・オバマによる広島訪問（2016年）と、それに先立って行われた「核なき世界」の実現を目指す「プラハ演説」（2009年）。2024年には、長年にわたって核廃絶を訴え続けてきた被爆者自身による証言活動等が評価され、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）にノーベル平和賞が授与されました。

このように、核なき世界に向けて前進を感じさせる注目すべき出来事はあったものの、世界全体を見渡してみると、核兵器をめぐる現状は決して楽観視できるものではありません。

甚大な被害をもたらす核兵器の「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？ その科学的解明を目指して「原爆の犠牲国」から「原爆の開発国」へと乗り込んだ筆者が、終戦から80年を経た今、原子爆弾の存在と、核なき世界を訴え続ける意義を問いかけます。

＊本記事は、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

本記事の執筆者 山田 克哉（やまだ・かつや） 【ブルーバックスを代表する人気著者の一人】米国テネシー大学理学部物理学科大学院博士課程（理論物理学）修了。Ph.D.。元ロサンゼルス・ピアース大学物理学科教授。アメリカ物理学会会員。講談社科学出版賞を受賞。詳しくはこちら。

「核なき世界」

核保有国として、そして核兵器を使用した唯一の国として、アメリカ合衆国には行動を起こす道義的責任があります。私たちだけでこの取り組みを成就させることは不可能ですが、アメリカが主導し、先陣を切ることはできます。

したがって、私は今日、核兵器の存在しない世界の平和と安全を追求するという我が国の決意を、明確かつ確信をもって表明します。

甘く考えてはいません。この目標はすぐに達成されるようなものではなく、おそらく私が生きている間には実現しないかもしれません。忍耐と粘り強さが要求されます。

しかし今、私たちは、「世界は変えられない」という声を無視しなければなりません。「私たちなら変えられる」と強く主張しなければならないのです。

（引用者訳）

当時のバラク・オバマ大統領が、チェコの首都プラハで演説をおこなったのは、就任から2ヵ月半後の2009年4月5日のことだった。

同年10月には、「核なき世界」を希求する姿勢などが評価され、ノーベル平和賞を受賞している。

オバマは2期目の任期中だった2016年5月、現職のアメリカ大統領として初めて広島を訪問した。平和記念公園や広島平和記念資料館を見学した後、二人の被爆者と対面している。

現職のアメリカ大統領と被爆者が抱擁を交わした姿は、核廃絶を目指す取り組みを象徴するものとなったが、それから9年、「核なき世界」演説から16年が経過した今、事態はさほど前進していない。

むしろリスクが増している傾向にあるのは、周知のとおりだ。「核なき世界」が実現するには、どうすればいいのか。

突きつけられた「大きな課題」

きれいごとに聞こえるかもしれないが、核兵器の持つ凄まじい破壊力、そして、それがもたらす甚大な被害について、つねに、かつ永続的に訴え続けていくことしかない。

原子爆弾がもたらす甚大で、悲惨きわまりない被害の実情を身をもって知っているのは日本だけである。我々には、広島と長崎が受けた筆舌に尽くしがたい凄惨な被害ーー特に人的被害について、つねに、かつ永続的に世界に訴え続けていく責務がある。

戦後80年を経て、万が一にも原子爆弾の記憶が薄れつつあるとすれば、それをつねに思い出す不断の努力が要求される。その努力を強化する意味でも、もう一つ、我々日本人が忘れてはならない原子力をめぐる共通体験がある。

言うまでもなく、2011年3月11日に発生した東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故である。1996年7月に刊行した拙著『原子爆弾』初版の「まえがき」で、私は次のように書いている（『原子爆弾〈新装改訂版〉』にも収載）。

日本の原子力発電の安全に関する技術水準は高いが、事故が絶対に起きないなどという保証はどこにもない。（中略）核分裂を応用した原子力エネルギーには必ず放射線がともなう。放射能汚染が直接、間接に人命に関わる以上、一般市民も他人事としてすませることはできず、原子力問題に対する適切な反応が要求されるであろう。そのためには、一般市民にも基礎的な原子力の知識が必要となってくる。

放射能は確かに恐い。しかし、原子力が現に存在する以上、恐いからといって見て見ぬふりをするわけにはいかないだろう。我々の人体が直接放射能を感ずることができないからこそ、余計に原子力に関する基礎知識が要求されると筆者は思う。原発事故が起きても、一般市民に基礎知識があれば、専門家も事情を説明しやすく、市民の側も批判力を持って理性的に専門家の説明を聞くことができるだろう。今や原子力事情に関する問題は国民全体、人類全体の問題となりつつある。

この文章を書いた際に念頭にあったのは、1995年に研究用高速増殖炉「もんじゅ」で生じた金属ナトリウム（冷却材）漏洩事故だったが、ここで指摘していた問題が現実のものとして如実に現れたのが、福島第一原子力発電所の事故だった。

特に、「原発事故が起きても、一般市民に基礎知識があれば、専門家も事情を説明しやすく、市民の側も批判力を持って理性的に専門家の説明を聞くことができるだろう」という部分で、大きな課題を突きつけられることとなった。

原子爆弾と原子力発電において、巨大なエネルギーを生み出す原理はともに「原子核の分裂現象（核分裂反応）」である。

原子力発電に関して「平和利用」という言葉が使われたり、あるいは、核開発疑惑国が「平和利用に限定したもの」と言い逃れしたりするのも、両者の原理が共通しているからこそだ。

＊「原子核の分裂現象（核分裂反応）」についての参考記事：女性科学者が核分裂に与えた説明の中身

そして、繰り返し強調しておくが、核分裂を応用した原子力エネルギーには“必ず”放射線がともなう。そして、放射能汚染が直接、間接に人命に関わる以上、誰一人としてこれを他人事としてすませることはできず、原子力問題に対する適切な知識と反応が要求されるのである。

「訴え続ける」ために

先ほど、「原子爆弾がもたらす甚大で、悲惨きわまりない被害の実情を身をもって知っているのは日本だけである。我々には、広島と長崎が被った筆舌に尽くしがたい凄惨な被害ーー特に人的被害について、つねに、かつ永続的に世界に訴え続けていく責務がある」と書いた。

「つねに、かつ永続的に世界に訴え続けていく」ことは決して容易ではないが、2024年10月11日、我々を勇気づけてくれる朗報が届いた。

日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）にノーベル平和賞が授与されることが発表されたのである。「核なき世界」の実現を目指し、核兵器がもう二度と使われてはならないということを、目撃証言を通じて身をもって示してきた活動が評価されての受賞であった。

私は、この受賞をきわめて意義深いものだと考えている。

日本被団協の受賞によって、広島と長崎の惨禍に改めて目が向けられ、世界中の人々が原子爆弾に対する意識を新たにしたはずだと信じるからだ。そしてそれこそが、「核なき世界」への最初の一歩を真に踏み出すものだと信じるからだ。

「広島と長崎が被った筆舌に尽くしがたい凄惨な被害ーー特に人的被害について、つねに、かつ永続的に世界に訴え続けていく」ことは決して容易ではない。容易ではないが、「核兵器」の数を減らすよう、辛抱強く世界に訴え続けることは、絶対に無駄にはならない。

この「訴え続ける行動」があるからこそ、核兵器保有国が「簡単に核兵器を使う」ことに少なからずブレーキがかかっているはずだからである。

しかし、「人間の心理」は複雑であり、人間は「忘れやすい生き物」でもある。複雑であり、忘れやすいからこそ、今後も「原水爆反対」を辛抱強く訴え続け、世界中の一人一人に「原水爆の怖さと無意味さ」を強く意識させ続けなければならない。

「唯一の被爆国」としての日本の責務

もう一度繰り返す*が、抑止力だけに頼っていたのでは、核兵器を根絶することなど、永遠に不可能である。「抑止力」はいつその均衡が破れるかもしれず、もし核兵器が使用されたら、それは必ず「破壊」を生む。「破壊」の後に残るのは、「残骸」だけだ。

「核なき世界」を実現するには、どうすればいいのか。

その道のりは確かに遠い。オバマが語ったように、すぐに達成されるような目標ではなく、忍耐と粘り強さが要求される。

しかし、最も悪い状態は「何もしないこと」「何も訴えないこと」だ。

日本被団協のノーベル平和賞受賞を一つの契機として、広島と長崎が被った筆舌に尽くしがたい凄惨な被害ーー特に人的被害について、つねに、かつ永続的に世界に訴え続けていこうではないか。

それが、唯一の被爆国として日本が背負った責務なのだから。

＊「もう一度繰り返す」…参考記事は下記から

被爆国でありながら、TPNW非締約の国・日本から見えてくる「核抑止力の矛盾」

プーチンの政策で見えた核抑止力の限界…これが科学の叡智の果てなのか

放射性元素の発見から原爆投下まで……。原子爆弾へと向かう人類叡智の歩み。 本書『原子爆弾〈新装改訂版〉』の詳しい内容と、好評の関連記事は、こちらから

原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで

核分裂の発見から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月ーー。

物理学の探究はなぜ、核兵器の開発へと変質したのか？

「永遠不変」と信じられていた原子核が、実は分裂する。しかも、莫大なエネルギーを放出しながら……。近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう詳しく解説する。

【原子爆弾を生んだ叡智を探る…最新回】マジか。一気に起これば「太陽内部のエネルギーに匹敵」…じつは、核分裂発見の直後、すでに「原子爆弾構想」が芽生えていた科学者の脳裏