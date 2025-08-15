¡ÚÀï¸å80Ç¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÀïÁè¤Î¸½¼Â¡½¡½Áã³û¥×¥ê¥º¥ó¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤ë¡íBCµéÀïÈÈ¡í¤ÎÆüµ
80Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤ºÐ·î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Îµ²±¤¬Çö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ëBCµéÀïÈÈ¤ÎÆüµ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅß»ê·øÂÀÏº¤Î¡ÖÁã³ûÆüµ¡×¤ÈÆ£Ãæ¾¾Íº¤Î°ä½ñ¤Û¤«
¢£ÊÆÊ¼¤ò½è·º¤·¡¢»à·º¼ü¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖBCµéÀïÈÈ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤·¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖAµéÀïÈÈ¡×¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¡×¤ÇÏ¢¹ç¹ñ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤êºÛ¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÀïÁè»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡£ÅìµþºÛÈ½¡Ê¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¡Ë¤Ç¡¢7¿Í¤¬¹Ê¼ó·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢BCµéÀïÈÈ¤Ï¡¢ÊáÎºµÔÂÔ¤ä»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ê¼»Î¤Ê¤ÉÌó5700¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ìó920¿Í¤¬½è·º¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎBCµéÀïÈÈ¤È¤·¤Æ¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ë¸µÎ¦·³¼ç·×Âç°Ó¤ÎÅß»ê·øÂÀÏº¡ÊÅö»þ34ºÐ¡£1983¡Ò¾¼ÏÂ58¡ÓÇ¯¤Ë68ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
Åß»ê·øÂÀÏº¤Ï¡¢ÊÆÊ¼¤ÎÊáÎº¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î·Ð°Þ¤òÂ©»Ò¤Î¹îÌé»á¤¬¸ì¤ë¡£
Åß»ê·øÂÀÏº¤Î¤´»ÒÂ©¤Ç¤¢¤ëÅß»ê¹îÌé»á¡£¡ÖÉã¤Ï¼«Ê¬¤¬»à·º¼ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦
¡ÖÉã¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Î¦·³¼ç·×¡Ê·³¤Î·ÐÍý¡ËÃæ°Ó¡Ê¸å¤ËÂç°Ó¡Ë¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÀïÀþ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÎÀ¾Éô·³¤ÎÇÛÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ï¡¢¾¼ÏÂ20¡Ê1945¡ËÇ¯6·î19Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎB¡Ý29Çú·âµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õÇú¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¼¼Ë¤«¤é¼Â²È¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊÕ¤ê¤Ï¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¿Æ¤È¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î»Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÁÜ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬Êì¿Æ¤È¤Ï²ñ¤¨¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¤ÇÊì¿Æ¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Î°äÂÎ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ò¤Ä¤®¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÊ¼¼Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é³°¤¬¤ä¤±¤ËÁû¡¹¤·¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉB¡Ý29Çú·âµ¡¤ÎÅë¾è°÷¤Î½è·º¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÅÜ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï½è·º¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¿Í´Ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»Ö´ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê»Â¼ó¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¾å´±¤«¤é¡Ø¼¡¤â¤ä¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌ¿Îá¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Â³¤¤¤Æ3¿Í¤ò½è·º¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï·³¤Î»ÊÎá´±¤äË¡Ì³´±¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·øÂÀÏº¤ÏÀµ¼°¤ÊºÛÈ½¤ò·Ð¤¿½è·º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÀµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸å¤«¤é¤ï¤«¤ë¡£·³Î§²ñµÄ¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¤ÇÊáÎº¤ò½è·º¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀïÁèÈÈºá¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾¼ÏÂ20Ç¯8·î15Æü¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ë¿ÊÃó·³¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ÈÀïÁèÈÈºá¿ÍÁÜ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç·øÂÀÏº¤Ï¼«·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¨¤²¤ë¤È²ÈÂ²¤¬¹éÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬µÚ¤Ö¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤Í¤Ð²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·é¤¯»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ë¹âÁÎ¤ËÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¹îÌé»á¡Ë
¤½¤Î¤È¤¤Î²ñÏÃ¤ò·øÂÀÏº¤ÏÃø½ñ¤Î¡Ø¶ìÆ®µ¡Ù¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Åß»ê¡Ö¼«·è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹âÁÎ¡Ö²¿¸Î¼«·è¤Ê¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Åß»ê¡ÖÅ¨¤ËÊá¤¨¤é¤ìºá¿Í¤È¤·¤Æ»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï±Þ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ë»Ä¤ë²ÈÂ²¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·³¿Í¤é¤·¤¯¼«·è¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÁÎ¡Ö¤½¤ó¤Ê¸«±É¤Ï¤ª¼Î¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡£Å¨¤È¤«Ì£Êý¤È¤«¡¢°ì²È¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤µ¤ë¤Ê¡£²¾¤Ëµ®Êý¤¬À¸¤±Ê¤é¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤¤¢¤È¸Þ¡¢Ï»½½Ç¯¤ÎÌ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÃ»¤¤Ì¿¤ò¹¹¤Ë½Ì¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾®ºÙ¹©¤Ï¤Ê¤µ¤ë¤Ê¡£Ã»¤¤¤¬Ê©¤ËÄº¤¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤Ç¤¹¡£¿É¤¯¤È¤âÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤Æ·øÂÀÏº¤Ï¡¢¾¼ÏÂ21¡Ê1946¡ËÇ¯4·î¤ËÊÆ·³¤Î·ûÊ¼Ââ¡ÊMP¡Ë¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø¶ìÆ®µ¡Ù¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÊ¼¡Ö·¯¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤«¡©¡×
Åß»ê¡ÖÊÆ·³¤ÎÈô¹Ô»Î½è·º»ö·ï¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤¦¡×
ÊÆÊ¼¡Ö·¯¤Ï¤½¤Î»ö·ï¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤«¡©¡×
Åß»ê¡Ö»ä¤ÏÈô¹Ô»Î»Í¿Í¤ò»Â¼ó¤·¤¿¡×
ÊÆÊ¼¡Ö¤À¤ì¤ÎÌ¿Îá¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
Åß»ê¡Ö¤À¤ì¤ÎÌ¿Îá¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»Ö´ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤À¡×
ÊÆÊ¼¡Ö·¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×
Åß»ê¡ÖË¡Î§Åª¤Ë¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¿À¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤¿¤é»à·º¤À¤È¤ª¤â¤¦¡×
ÊÆÊ¼¡Ö¼«¤é»à·º¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡©¡×
Åß»ê¡Ö¤½¤¦¤À¡×
¿ÒÌä¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌë¡¢Ê¡²¬·ºÌ³½ê¤ÎÌ¤·è´Æ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¤½¤³¤ÇMP¤«¤éÈ¾»àÈ¾À¸¤ÎÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡£·ý¡Ê¤³¤Ö¤·¡Ë¤ÇÆÍ¤«¤ìËÐ¡Ê¤Ê¤°¡Ë¤é¤ì½³¤é¤ì¡¢´öÅÙ¤«ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»ä¤ÏÁ´¤¯ÌµÄñ¹³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÈÕ¤âÆ±ÍÍ¤ËÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·»°ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï²¿¤é¼ê¹Ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ß¤«¡¢¸ÞÆü¡¢½½Æü¤È²á¤®¤ë¤¦¤Á¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¸Î¶¿¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÄ¾ÀÜ¤ÎÍø³²¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ìÄø¤ÎÁþ°¤ò¼¨¤·¤¿Èà¤µ¤¨¤½¤ÎÁþ°¤ËÅ°¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È±¾¤¦¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤ÎÁ±ÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é²¹¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Åß»ê·øÂÀÏº¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔËÅç¶è¤Î¡ÖÁã³û¥×¥ê¥º¥ó¡×¡Êµì¡¦Åìµþ¹´ÃÖ½ê¡Ë¤ÎÀµÌÌ¥²¡¼¥È
¤½¤Î¸å¡¢¾¼ÏÂ21Ç¯8·î30Æü¤ËÅìµþ¤ÎÁã³û¥×¥ê¥º¥ó¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢·øÂÀÏº¤éBCµéÀïÈÈ¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
Áã³û¥×¥ê¥º¥ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÁã³ûÆüµ¡Ù¤Ï¡¢Æþ½ê¤·¤¿8·î30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¾¼ÏÂ27¡Ê1952¡ËÇ¯9·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¤ËµÚ¤Ö¡£2500¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤ÊÎÌ¤À¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Åß»ê·øÂÀÏº¤¬Áã³û¥×¥ê¥º¥ó¤Ç½ñ¤¤¤¿2500¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ë¡ØÁã³ûÆüµ¡Ù¡ÊRKBËèÆüÊüÁ÷Äó¶¡¡Ë
¾¼ÏÂÆó½½°ìÇ¯¡¡È¬·î»°½½Æü¡¡¶â¡¡
²ÈÂ²¤È¤Ø¤À¤Ä¤ë¤³¤È»°É´Î¤¡¢¸ÎÎ¤¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤ËÆ±¤¸Ãî¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ä¤ÄÂè°ìÌë¤Î¿²¤Ë¤Ä¤¯¡£
·øÂÀÏº¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿À¾Éô·³»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¾¼ÏÂ23¡Ê1948¡ËÇ¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾¼ÏÂÆó½½»°Ç¯¡¡¼··î½½»ÍÆü¡¡¿å¡¡
¡ý¸áÁ°ÃæÅí°æÊÛ¸î»Î¤È²ñ¤¦¡£»ä¤ÎÊÛ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç½è·º¼ÔÃæºÇ°¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
T¡Ê¤È¤¦¤¸¡Ë¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ï½½Ê¬¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤º¤ë³Ð¸ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
M¡Ê¤â¤â¤¤¡Ë¡Ö¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ö´ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ê°¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à·º¤µ¤¨¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤ì¤ÐÀ®¸ù¤È»×¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
T¡Ö»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï½è·º¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï´î¤ó¤ÇÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»¦¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îºá¤Ï¤¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
M¡Ö¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£µ®Êý¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤«¤¬½è·º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤´´õË¾¤Ë¤½¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¤¤ë¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
½½Æó·îÆó½½ÆóÆü¡¡¿å¡¡
¡ý¥¼¡¼¥é¡¼¤ÎÍ§¾ð¡¡
»ä¤¿¤Á¤Î¤¤¤ëÏ»¹æÅï¤ËÍè¤ë½½¿ôÌ¾¤Î¥¼¡¼¥é¡¼¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§´Ç¼é¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤Î¿Æ¤·¤¤°ì¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
ÊÆÊ¼¡Ö²¿Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×
Åß»ê¡ÖÂ¿Ê¬½ª¿È¤È»×¤¦¤¬»à·º¤Î¤ª¤½¤ì¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡×
ÊÆÊ¼¡ÖËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡£·¯¤¬¼áÊü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
Åß»ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤·¤«¤··¯¤Ï»ä¤Î¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
ÊÆÊ¼¡Ö¾¯¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»ä¤ÏºÛÈ½»ñÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é±ÑÊ¸¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿ÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
ÊÆÊ¼¡Ö·¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯È½¤ë¡£·¯¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»¦¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤â¤·ËÍ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤é·¯¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
Åß»ê¡Ö·¯¤â¤½¤¦»×¤¦¤«¡©¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤Ë¼«Á³¤Ç¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤ê»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÊÆÊ¼¡Öº£¤Ç¤â·¯¤ÏÊÆÊ¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×
Åß»ê¡Ö¤¤¤äÁ´Á³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÊì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÀïÁè¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤ó¤À¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÊÆÊ¼¡Ö»Í¿Í½è·º¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡×
Åß»ê¡Ö»Ö´ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½è·º¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¿¤ÀÎ©ÇÉ¤Ë½è·º¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤è¤êÂ¾¤Ï¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È¤Ç»ä¤ÎºÊ¤Ë¤³¤Î½è·º¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢ºÊ¤Ï¡Ø¤½¤ÎÈô¹Ô»Î¤¿¤Á¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤ä»Ò¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ø¤³¤ì¤¬ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
½½Æó·îÆó½½¶åÆü¡¡¿å¡¡
¿ë¤ËÍè¤ë¤Ù¤È½·è¤ÎÆü¤ÏÍè¤¿¡£
¹Ê¼ó·º¡ª¡¡¤³¤ì¤¬»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿È½·è¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ãç´Ö¤¬¼¡¡¹¤È»à·º¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë
½½Æó·î»°½½Æü¡¡ÌÚ¡¡
»à·º¼ü¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÌë¡£¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¤Í¤à¤Ã¤¿¡£Ä«¿©¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¿©¸å¤Þ¤¿°ì¤Í¤à¤ê¡£3¥ö·î¤ÎºÛÈ½¤ÎÈè¤ì¤¬°ìÅÙ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¡¢¤Í¤à¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢»à·º¼ü¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
¾¼ÏÂÆó½½»ÍÇ¯¡¡°ì·îÆóÆü¡¡Æü¡¡
»ä¤Ï¤³¤Î»°Ç¯¤Î´Ö¡¢»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¡¢¹¬¤Ë¤·¤Æ»à·º¤ÎÈ½·è¤âÎ©ÇÉ¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤³¤È¤Ï¶Ë·º¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏË¡Î§Åª¤Ë¤ÏÌµºá¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¼«¸Ê¤ÎÀµ¤·¤µ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Ä¤Å¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æó·î½½Æü¡¡ÌÚ¡¡
º£Æü¸á¸å¤Õ¤È¤·¤¿µ¡²ñ¤Ç¡¢ÌÀÆü´ö¿Í¤«½è·º¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤¸¸þ¤«¤¤¡¢½½¶å¹æ¤ÎÁ°¤Ë»Í¡¢¸Þ¿Í¤ÎÊÆÊ¼¤¬Íè¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯Ãæ¤«¤éÂç¤¤ÊÉÛÃÄÊñ¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤æ¤¯Í§¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤É¤³¤«¤ÎË¼¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤æ¤±¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¡Ö¤ªÀè¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤³¤¨¤ë¡£»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¹ç¾¸¤·¤Æ¤¦¤·¤í»Ñ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¼··î¼·Æü¡¡ÌÚ¡¡
°ì¹æ¼¼¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤³¤¨¤¿¡£
»ä¤Ï¶âÌÖ¤ÎÈâ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢Ï²¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È´Ç¼é¤¬¡Ö¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤À¡×
¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤«¡£»ä¤ÏÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¦¤Î¤À¡×
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¿ô¿Í¤ÎÊÆÊ¼¤Ë¸î¡Ê¤Þ¤â¡Ë¤é¤ì¤Ê¤¬¤éº´Æ£¤µ¤ó¤¬Éô²°¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÄ¾¤°¤¢¤È¤«¤é»ä¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢Íè¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÅï¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤é¤·¤¤Â²»¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢¡ÖÆîÌµÌ¯Ë¡Ï¡²Ú·Ð¡×¤ÎÀ¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤âÀµºÂ¤·¤Æ¹ç¾¸¡¢ÂêÌÜ¤ò¾§¤¨¤ë¡£
¾¼ÏÂÆó½½¸ÞÇ¯¡¡»Í·îÈ¬Æü¡¡ÅÚ¡¡
²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤²ÈÂ²¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤Ê¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤³¤È¤ËÁ´¿ÈÅª¤ÊÈ¿¹³¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â½Ö´ÖÅª¤À¡£¤³¤ÎÈá¤·¤ß¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ»ä¼«¿È¤Î¤â¤Î¤À¡£Èá¤·¤ß¤ÏÈá¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤ß¤Ï¶ì¤·¤ß¤È¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤À¸¤Êý¤À¡£
¾¼ÏÂ25¡Ê1950¡ËÇ¯6·î25Æü¤ËÄ«Á¯ÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ·³¤Ï»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»à·º¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿·øÂÀÏº¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¼··î½½°ìÆü¡¡²Ð¡¡
ÎÙ¼¼¤Î¿¹¤µ¤ó¤è¤ê¡ÖÀ¾Éô·³»ö·ï¼·Ì¾Ìµ´ü¤Ë¸º·º¤ÎÊó¤¢¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È»æÊÒ¤¬Íè¤¿¡£Í¾¤êÆÍÁ³¤Ê¤Î¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³¬²¼¤Î°ìÈÌ´û·è¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£Ä«¤Î¥é¥¸¥ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤ÐÁí»ÊÎáÉô¾Ä³°¶É¤è¤êÀ¾Éô·³»ö·ï²£»³Í¦°Ê²¼¼·Ì¾Ìµ´ü¤Ë¸º·º¤Î»ÝÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÂçÀª¤ÎÇï¼ê¤¬¤¤³¤¨¤¿¡£
»ä¤Ç¤¹¤é¸º·º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´°÷¸º·º¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ï¤á¤Æ»ä¤Ï¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¼··î½½»ÍÆü¡¡¶â¡¡
¡ýÊÆÊ¼½ÐÈ¯¡¡
´Ç¼é¤«¤é¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤³¤³¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´ÉÍý¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢ÊÆÊ¼¤ÏÁ´ÉôÄ«Á¯¤Ø½ÐÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Ï½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤Î°ìÇ¯È¾¤Î´Ö¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÊÆÊ¼¤È»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö·¯¤È»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¼Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤¬......¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢»ä¤Ï¸º·º¤µ¤ìÈà¤é¤ÏÀï¶·Èó¤Ê¤ëÄ«Á¯¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
Åö½ê¤Ë´Ç¼é¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬Æó½½ºÍÁ°¸å¤Î¼ã¤¤Ê¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Ì¤¶µ°é¤Î¼Ô¤â¤À¤¤¤Ö¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¼¤¬ËÌÄ«Á¯·³¤Î½Æ²Ð¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È»à¤Ì¤Î¤«¡½¡½¤È»×¤¦¤È»ä¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤â¤¹¤Ã¤«¤êÍ«Ýµ¡Ê¤æ¤¦¤¦¤Ä¡Ë¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÁè¤Ï·ù¤¤¤À¡£
Åß»ê·øÂÀÏº¤Î¡ÖÁã³ûÆüµ¡×¤Ë¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ï·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜ¿´¤Ê¤Î¤À¤í¤¦
½ª¿È·º¤Ë¸º·º¤µ¤ì¤¿·øÂÀÏº¤Ï¡¢6Ç¯¸å¤Î¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯7·î¤ËÁã³û¥×¥ê¥º¥ó¤ò½Ð½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î´Ö¡¢·º»à¡¦¹ö»à¤·¤¿ÀïÈÈ¤¿¤Á¤Î°ä½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÀ¤µª¤Î°ä½ñ¡Ù¡ÊÁã³û°ä½ñÊÔ»¼²ñ¡Ë¤Î½ÐÈÇ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ25Ç¯4·î7Æü¤ËÁã³û¥×¥ê¥º¥ó¤ÇºÇ¸å¤Î½è·º¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸µ³¤·³°ìÅùÊ¼Áâ¤ÎÆ£Ãæ¾¾Íº¤Î°ä½ñ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÊÉú¤»»ú¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
ÀïÁè¤µ¤¨Ìµ¤Ã¤¿¤éÌ¿Îá¤¹¤ë¿Í¤â¤Ê¤¯Éã¤¬½è·º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿È¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀï¾ì¤Ç´öÀé´öÉ´Ëü¤È¸À¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àï»à¤â¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬É×¤ò¡¢»Ò¤òÃ¥¤ï¤ìÉã¤ò·»¤òÄï¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æµã¤Èá¤·¤àÉ¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉã¤Ï¡»¡»¤È¡»¡»¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤»ö¤ÏÇ¡²¿¤Ê¤ë»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â
¡ÖÀïÁèÀäÂÐÈ¿ÂÐ¡×
¤òÀ¸Ì¿¤Î¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤Ë¤âÂ¹¤Ë¤â¶«¤ó¤ÇÄº¤¯¤È¶¦¤ËÁ´¿ÍÎà¤¬µó¡Ê¤³¤¾¡Ë¤Ã¤Æ´ê¤¦¡¡
¡ÖÀ¤³¦±Ê±ó¤ÎÊ¿ÏÂ¡×
¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£Ãæ¾¾Íº¤Î°ä½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÀïÁèÀäÂÐÈ¿ÂÐ¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦±Ê±ó¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉã¤Ï¡¢»ä¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Ï»à·º¼ü¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ØÁã³û¤Ë10Ç¯¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀïÈÈ¤È¤·¤Æ½è·º¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¤¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Ò¤É¤¤ÀïÁè¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¡ØÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ïº²¤Î¶«¤Ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï´Î¤ËÌÃ¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¹îÌé»á¡Ë
º£Ç¯¤Ï½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇàÀïÁèá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¦¡£
