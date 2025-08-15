【ニューヨーク＝小林泰裕】米ブルームバーグ通信は１４日、トランプ米政権が米半導体大手インテルへの出資を検討していると報じた。

経営不振が長期化しているインテルを支援し、米国内での生産態勢の拡充を後押しする狙いがあるという。具体的な出資額は明らかになっていない。

報道によれば、インテルがオハイオ州に建設中の半導体工場への資金援助となる可能性がある。インテルの経営不振を受けてオハイオ工場の完成時期は延期されている。報道を受け、１４日の米株式市場でインテル株は前日終値から７％上昇した。

トランプ米大統領は７日、インテルのリップブー・タン最高経営責任者（ＣＥＯ）に対し、「重大な利益相反を抱えており、ただちに辞任すべきだ」と自身のＳＮＳに投稿した。１１日には一転して「彼の成功は素晴らしい」とタン氏を称賛し、「（タン氏は）来週中に私に提案を持ってくる予定だ」とＳＮＳに投稿していた。

インテルはＡＩ（人工知能）半導体の開発や製造技術で台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）や米エヌビディアなどに後れをとり、直近の決算まで６四半期連続の最終赤字に陥っている。