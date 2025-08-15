G-DRAGONの愛が詰まったポップアップ♡話題の「ZO&FRIENDS」

G-DRAGONとLINE FRIENDSのコラボによって誕生した新キャラクター「ZO&FRIENDS」が、ついに初のお披露目♡LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAにて、8月18日からポップアップイベントが開催されます。G-DRAGONが愛猫からインスピレーションを得て作り上げたキャラクターたちは、可愛さだけでなく独自の世界観も魅力。ここでしか手に入らない限定グッズやフォトスポットも盛りだくさんです。

G-DRAGONが手がけた新キャラ♡

約2年の歳月をかけて誕生した「ZO&FRIENDS」は、G-DRAGONの愛猫をモチーフにした「ZOA」や、彼の象徴である「デイジー」から生まれた「A&NE」など、日常や個性を反映したキャラクターが勢ぞろい。

ネーミングには韓国語の“チョア（良い）”の響きも重ねられ、ファンならずとも惹き込まれる世界観が広がります。

ポップアップの見どころは？

「ZO&FRIENDS 1st POP-UP」は、LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAで8月18日～9月1日まで開催。

大迫力のメディアゾーンではスペシャル映像が楽しめるほか、レシート写真機（無料）やフォトスポットなど、体験型コンテンツも充実。

渋谷限定で税込5,800円以上の購入で「ZOAミニうちわキーリング」、税込11,000円以上でリユーザブルバッグも手に入ります♪

また、梅田ロフトやHMV系列でも同期間にポップアップを同時開催。心斎橋のHMVではレシート写真機も登場します。

気になるグッズ情報まとめ

ぬいぐるみ、プレート、ラグなど、日常使いできるかわいいアイテムが揃います。

すべて数量限定＆購入制限（お一人様各1点まで）があるので、欲しいアイテムがある方はお早めに。

なお、商品詳細や価格、カラー展開、サイズはポップアップ会場にて発表される予定。LINE FRIENDSオンラインストアでの販売は行われないため、現地での体験が唯一のチャンスです！

この夏だけの限定体験をお見逃しなく！

G-DRAGONのセンスと愛情がたっぷり詰まった「ZO&FRIENDS」は、ファンにとってはたまらない新キャラクター♡

初のポップアップでは、会場限定の特典や体験型コンテンツも多数用意されています。

渋谷を中心に全国7カ所で開催される今回のイベント、ぜひお気に入りのキャラを見つけに足を運んでみてくださいね。