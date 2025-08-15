日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）が14日に放送され、予定していた企画が中止となり、まさかの変更となった。

今回は「真夏の特別企画」と題して「巨大マグロ釣り対決in沖縄」を行う予定だった。ナインティナインの2人に加えて、ゲストには俳優の照英、SixTONESの高地優吾、元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩、お笑いコンビ「納言」の薄幸、FUJIWARAの原西孝幸、5GAPのクボケンが出演した。

冒頭に前夜祭の様子を放送した後、対決当日となった。しかし、全員集合してあいさつした後、同局の伊藤遼アナウンサーが「これからマグロ釣りということでございますが…」と切り出して複雑な表情を浮かべた。

続けて「なんとですね…えー本日波が高いということで、あの…船が出港できませんで…マグロ釣り中止になりました」と天候不良により企画が中止となったことを発表した。

これに出演者たちは「えぇー!?」「ウソでしょ!?」とショックを隠せず頭を抱えた。岡村隆史は「あの前夜祭は何やったの…じゃあ」と落胆し、矢部浩之も「マグロ釣りできない?」と残念がった。

マグロ釣りは中止となったものの、伊藤アナは「本日はマグロ釣りではなくて、イカダに乗って魚釣り対決〜!シンプルです」と企画が変更となったことを伝えた。