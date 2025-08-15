「いいね！の前に考える それって本当？」。今回お伝えするのは「STARTO ENTERTAINMENT」のアイドルグループなどになりすまし、詐欺サイトに誘導するSNSアカウントについてです。こうしたアカウントの一部がバングラデシュから発信されていたことが、わかりました。

14日、街で聞かれた“なりすましアカウント”の実態。

アイドルファン「『きょうも頑張ろう』みたいな、なりすましたアカウントあって、本人が『僕じゃないです。注意してください』って。そういうこと言う“推し”じゃないので、わかる」

SNS上に、まん延するタレントなどの“なりすましアカウント”。この状況を受けて「法的手続きを取る」と動いたのは、人気グループを多く抱える「STARTO ENTERTAINMENT」です。

「当社契約タレント及びグループを名乗るX（旧Twitter）上のアカウントが散見され、一部のアカウントはコンサート当日にコンサートの無料配信をうたい、クレジットカード情報の入力をうながす詐欺サイト（フィッシングサイト）に誘導している事実を確認いたしました」

なりすましアカウントが、詐欺の入り口になっているというのです。

STARTO社が“なりすまし”だとしたあるアカウントでは、「King & Prince」の公式スタッフをかたり…。

「東京ドーム公演レポ公開中」

ライブ映像とともに、URLがついていて、それをクリックすると、「公式中継」と書かれたサイトに飛びました。「King & Prince」のライブの生配信が見られるサイトのようですが、これも偽物です。

このサイトでは会員登録が求められ、「ライブ視聴」のボタンを押すと、クレジットカード情報などを入力する画面が…。こうやって個人情報を盗む、フィッシング詐欺に使われているというのです。

「いっぱい、そういうアカウントが出回って、だまされちゃう人は、だまされちゃう。それで、お金取られちゃうとかもあったみたい」

STARTO社所属ではない別のアーティストに関連し、知人が詐欺被害に遭ったという人は…。

「ライブ終わった後とか、今やった公演を撮りましたとか、生中継してますとか。（リンクに）飛んで詐欺に遭った人も、知り合いにもいて。怖かったみたいです。急にお金、請求されちゃって」

STARTO社は悪質だと判断した73のなりすましアカウントについて、Xの本社があるアメリカの裁判所に発信者情報の開示命令を申し立てました。

すると、半数近くにあたる35のアカウントが、南アジアのバングラデシュから発信されていたことが明らかになりました。また、そのうち28アカウントが詐欺サイトに誘導するものだったといいます。

STARTO社は、犯罪組織がバングラデシュにいる可能性があるとみて、外務省を通じて取り締まり要請を行うべく、政府と協議を行っているとしています。

また、サイバー犯罪に詳しい専門家は、別の可能性も指摘します。

トレンドマイクロ シニアスペシャリスト・成田直翔さん「攻撃者がバングラデシュを中継地点に使っている可能性もある。もし踏み台にされているなら、サーバーから、さらにどこに通信が発しているのか調べてもらう必要がある」

だまされないためには、どうすればいいのでしょうか。

成田さん「偽のライブ配信のアカウント自体、公式の写真を取ってきてポストしていたり、ぱっと見て本物か偽物かは難しい。公式なものをブックマークして、常にそこからアクセスすることを心がけてほしい」

警視庁によりますと、スポーツの大会の「ライブ配信」を装った詐欺サイトも確認されているといい、注意を呼びかけています。

（8月14日放送『news zero』より）