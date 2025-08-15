【インプローブス】定番のパーカーにネオンアクセント！コットン100％の着心地が魅力のプルオーバー登場
【インプローブス】ネオンカラーで遊び心をプラス！ボーダープルパーカーで夏のコーデに差をつけよう！
リブカラー切替ボーダープルパーカー。 袖口のリブ部分をビビットなネオンカラーでまとめることで ベーシックでシンプルなパーカーロンTにアクセントプラスした。 肌触りの良いコットン100%を使用しており年間通して使用可能。 カラー展開はホワイトとブラック、それぞれを基調としたボーダーをご用意している。
袖口のリブ部分にネオンカラーをあしらい、シンプルなボーダーデザインに個性を添えた一着。アクセントが効いており、夏コーデにぴったりの映えるアイテムだ。
素材には肌触りの良いコットン100%を使用。通気性が高く、季節を問わず快適に着用できるのも嬉しいポイント。
肩幅や袖丈に程よいゆとりがあり、リラックス感のあるシルエット。着丈はやや長めで、ストリートカジュアルな印象を演出する。
ブランドならではのトレンド感と着心地の良さを兼ね備えたパーカー。白×黒と黒×白の2色展開で、男女問わずおすすめできる。
