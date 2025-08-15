『ワカコ酒 Season9』放送決定！ 主演・武田梨奈、今回は地方ロケも 北海道＆福島へ
武田梨奈主演ドラマ『ワカコ酒 Season9』が、BSテレ東にて10月1日から毎週水曜24時に放送されることが決まった。
【写真】地方でも「ぷしゅー」 『ワカコ酒 Season9』場面写真
新久千映の漫画『ワカコ酒』を実写化した本作は、「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ（26歳）がさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するドラマシリーズ。
今回は、酒飲みなら訪れたい魅力的なお店の数々に加え、地方ロケも敢行。北海道の回では、日本最北端の酒造「国稀酒造」見学を皮切りに、北海道留萌市と増毛町で、風光明媚（めいび）な港町ならではの新鮮な魚介グルメやお酒を楽しみ、“るもいひとり呑み手帖”を手に夜のみ文化も体感。福島県の回では、北塩原村・裏磐梯を訪れ、桧原湖や五色沼など美しい湖沼群と雄大な自然の中で“女子旅”を満喫。この土地ならではの山塩グルメや個性豊かなお酒を堪能する。
ワカコの行きつけのお店「逢楽」の大将（野添義弘）や、青柳（鎌苅健太）をはじめ、会社の同僚であるみぃさん（山田キヌヲ）やアベちゃん（渡部瑞貴）など、おなじみのメンバーも登場する。
村崎ワカコ役の武田梨奈は「今回は北海道や福島を巡り、動物園にも足を運びます。もちろん行きつけの居酒屋さんや、ディープな飲み屋街にお洒落なバー、そしてラーメンをすすりながらぷしゅーも！ 足を延ばしたからこそ出会えるその味、人々の温もり。特別な時間を過ごすことにより、日常にもまた特別を感じることができるのかもしれないと、『村崎ワカコ』を通して私自身も体感することができました」とコメントした。
ドラマ『ワカコ酒 Season9』は、BSテレ東にて10月1日より毎週水曜24時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■村崎ワカコ役：武田梨奈
今年1月にSeason8が放送され、こんなにも早くSeason9を迎えられることを嬉しく思います。今回は北海道や福島を巡り、動物園にも足を運びます。もちろん行きつけの居酒屋さんや、ディープな飲み屋街にお洒落なバー、そしてラーメンをすすりながらぷしゅーも！ 足を延ばしたからこそ出会えるその味、人々の温もり。特別な時間を過ごすことにより、日常にもまた特別を感じることができるのかもしれないと、「村崎ワカコ」を通して私自身も体感することができました。
夏の暑さと日々の疲れた体と心を、美味しいものや人の温もりで癒やされますよう、そして「ワカコ酒 Season9」がその一部になることを願っています！
■プロデューサー：川村庄子（テレビ東京）
前シーズンから1年経たない中、おかげ様でSeason9を迎えました。今回は関東を飛び出して、なんと北海道の留萌市と増毛町、そして福島県の北塩原村にもお伺いすることができました。「ワカコ酒」一同を温かく迎えてくださった地元の皆様には、本当に感謝しております。最北端の酒蔵の美味しいお酒や、地元で作られた様々なお酒たちと地元グルメに、一同舌鼓を打ちました。そのおいしさと喜びを画面からお届けできるよう、スタッフ一同心を込めて制作致しました。また、武田さんとスタッフで以前からやりたいと思っていた＜動物園＞を巡る回も実現できました。そのように今回も、バラエティ豊かな酒と食と映像になっており、それらを受けてワカコさんも、いつもにも増してさらに多彩でステキな表情を見せてくれています。
地方ロケを重ね寝食を共にしたことで、武田さん、レギュラーキャスト陣、そしてスタッフ一同の結束がさらに強くなりました。きっと画面からも、おいしさとともに、撮影現場の楽しさが滲み出ているのではと思います。
今回も全力で楽しんで制作したSeason9、皆様も是非楽しんでいただけたら嬉しいです。
