マギー、水辺で美スタイル全開！ 「最高」「綺麗すぎる」 健康的な日焼けも魅力的
ファッションモデルのマギーが14日までに自身のインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギー、水辺で美スタイル全開！ ファン魅了 過去の“水着ショット”も（9枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。
今回は「こんな綺麗な滝と川、見たことない」と水辺でのショットを投稿。背中がざっくりとあいたコーデで「今年は背中見せるお洋服にハマってる！ カナダから日焼けしてるから だいぶこんがりになってます」とつづった。ファンからは「最高」「綺麗すぎる」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
