武田久美子、ゴージャスな誕生日ショットを公開　※「武田久美子」インスタグラム

　女優・武田久美子が、14日に自身のインスタグラムを更新。12日に迎えた誕生日の写真を公開し、反響が集まっている。

【別カット】武田久美子と美人娘のゴージャスな2ショット（ほか2枚）

　アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴに在住し、57歳になった武田は「昨日誕生日を迎えました　娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でした　いつまでもこんな風に居たいです。沢山写真も撮ったのでまた後ほどシェアーしますね」とつづり、多数の誕生日ショットを公開。胸元が大きく開いた黒ドレスを纏った武田のゴージャスな姿や、武田の投稿に度々登場しては「美しい」と話題になる娘・ソフィアさんとの2ショットなどが収められている。

　コメント欄にはファンから「娘さんセクシー」「毎回すごいですねちょ〜べっぴん」「ゴージャス！」「いつも若々しくて美しい」など、絶賛の声が相次いでいた。

引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）