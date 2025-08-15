武田久美子57歳、誕生日ショットで美人娘が顔出し「ゴージャス！」「ちょ〜べっぴん」
女優・武田久美子が、14日に自身のインスタグラムを更新。12日に迎えた誕生日の写真を公開し、反響が集まっている。
【別カット】武田久美子と美人娘のゴージャスな2ショット（ほか2枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴに在住し、57歳になった武田は「昨日誕生日を迎えました 娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でした いつまでもこんな風に居たいです。沢山写真も撮ったのでまた後ほどシェアーしますね」とつづり、多数の誕生日ショットを公開。胸元が大きく開いた黒ドレスを纏った武田のゴージャスな姿や、武田の投稿に度々登場しては「美しい」と話題になる娘・ソフィアさんとの2ショットなどが収められている。
コメント欄にはファンから「娘さんセクシー」「毎回すごいですねちょ〜べっぴん」「ゴージャス！」「いつも若々しくて美しい」など、絶賛の声が相次いでいた。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）
