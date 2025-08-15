元日向坂46・高瀬愛奈、猫関連の資格取得を報告 「すごい」「素晴らしいね」
元日向坂46の高瀬愛奈が14日、自身のインスタグラムを更新し、猫やペットに関する複数の資格を取得したことを明かした。
【写真】5つの資格を取得した高瀬愛奈
今年5月に日向坂46を卒業した高瀬。高瀬はこの日、「猫ちゃんについてより詳しくなりたいなと思い」と切り出し、「キャットフレンドリーパーソン」「ペットロスケアアドバイザー」「キャットケアスペシャリスト」「キャットシッター」「ペット防災管理士」の5つの資格を取得したことを報告した。
あわせて眼鏡姿で猫を抱いたショットや、資格認定証を並べた写真も公開。「お家の猫ちゃんのためにも知識を活かして行けたら良いな」と、愛猫への思いも添えた。
この報告にファンからは「まなふぃ色々な資格取得おめでとう」「すごい！」「素晴らしいね」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「高瀬愛奈」インスタグラム（＠mana_takase_）
