『しあわせな結婚』“幸太郎”阿部サダヲ、“黒川”杉野遥亮へまさかの提案「本当に三角関係？」「想定外」（ネタバレあり）
阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第5話が14日に放送され、ネルラ（松）をめぐって幸太郎（阿部）が黒川（杉野遥亮）にある提案を持ちかけると、ネット上には「そうきたかあああ!!」「三角関係？」「想定外な展開」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】第5話では松崎しげる（本人）が登場し「愛のメモリー」を熱唱
過去と向き合う決意を固めたネルラは父・寛（段田安則）のもとへ。15年前に起こった元恋人・布勢（玉置玲央）の不可解な死について「殺したのは、お父さん？」と問いかける。すると驚きの表情を浮かべた寛が、突然腹を押さえて苦しみ始める。ネルラは大慌てで叔父・考（岡部たかし）や弟のレオ（板垣李光人）に電話をかけるが連絡が取れない。
一方、15年前の事件の容疑者としてネルラを追い続けている黒川は、張り込みを続ける車の中で、彼女から「ずっと忘れられなかったのね私のことが」「好きなの？」と言われたことを思い出す。そんな彼の元に、慌てた様子のネルラがやってくる…。
ネルラからの連絡で、寛が搬送された病院に駆けつけた夫・幸太郎は、なぜか病室にいる黒川に驚く。なぜネルラは自分ではなく、捜査のために周辺をかぎ回る黒川に助けを求めたのか。幸太郎の胸の内に嫉妬にも似た感情が湧き上がるのだった。
15年前の事件をめぐる新事実が次々と明らかになった第5話の終盤で、改めて幸太郎と黒川が対面。幸太郎は事件の新たな事実について黒川に伝えると「これから、惚れた女のために一緒に闘いましょう」と提案。真剣な表情で対峙する幸太郎と黒川の姿が映し出されると、ネット上には「まさかの共闘！」「そうきたかあああ!!」「ここが手を組むのおもろすぎる」などの声が続出。
その直後、ネルラの前に姿を見せた黒川が「真犯人は自分が見つけます。あなたのために」と誓ったところで第5話が幕を下ろすと「え、本当に惚れてるの？？」「ちょっっ!!本当に三角関係？」「またまた想定外な展開で面白すぎる…!!」といった投稿が相次いでいた。
