各地で相次いで出没しているクマ。北海道では20代の登山客の男性が襲ってきたヒグマに、やぶに引きずり込まれたとみられ、安否がわからなくなっています。

◇ ◇ ◇

岩手県一関市。桃の畑に現れたのは…。

被害に遭った男性「クマがここ上がったために、ここ（の枝）が割れた」

「クマ」です。およそ150個の桃が食べられたといいます。

クマによる被害は北海道でも。畑には体長1.5メートルほどとみられるクマの姿が。スイカを見つけて、くわえ、食べ始めました。

江差町では畑のスイカやトウモロコシが食い荒らされる被害が相次いでいて、厚沢部町でも10平方メートルの範囲でコメが食い荒らされていました。田んぼにはクマのものとみられる足跡もありました。

被害に遭った男性「こういう市街地にクマが来るのは、やっぱり異常なことだと思う」

斜里町の羅臼岳では人への被害が出ています。14日午前、登山客から110番通報が…。

「友人がヒグマに襲われた」

警察によると、登山客の20代の男性が標高550メートル付近で友人と2人でいたところ、ヒグマに襲われ、やぶの中に引きずり込まれたとみられています。

通報した友人によると、襲われた男性は太ももあたりから出血していたといい、安否はわかっていません。

羅臼岳は現在、二次被害を防ぐため、入山口が規制されていて、警察などのヘリコプターが他の登山客の救出に向かい、これまでに70人あまりを救助したということです。

知床財団によると、羅臼岳の登山道では12日の朝も登山客がクマに遭遇し、つきまとわれていて、7月以降、人を怖がらないクマが相次いで目撃されていました。

警察は15日午前5時から、男性の捜索を再開する予定です。

（8月14日放送『news zero』より）