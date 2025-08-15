西山智樹＆前田大輔「タイプロ」後のメンバーとのエピソード告白 人生初ロケ・食レポにも挑戦
【モデルプレス＝2025/08/15】テレビ朝日バラバラマンスリー枠『山里亮太の愛情ナレーション』第2回が、8月14日深夜3時25より放送された。今回は西山智樹と前田大輔が人生初ロケと食レポに挑戦したほか、「タイプロ（timelesz project - AUDITION-）」後のメンバーとのエピソードを明かした。
【写真】西山智樹＆前田大輔「タイプロ」参加時のビジュアル
同番組は、今をときめく若手たちの初々しいロケと、百戦錬磨の山里亮太が培ってきた独自のバラエティ論が味わえる、一挙両得の新バラエティ。第2回放送では初回に引き続き、「タイプロ」で話題沸騰の西山＆前田、そして青木マッチョが登場。さらに、漫才＆コントの二刀流No.1を決める賞レース「ダブルインパクト 2025」で決勝進出を果たした期待の若手コンビ・スタミナパンが参戦し、築地を舞台に、【山里亮太にとっておきのお土産を買う】ロケを行った。
芸歴「2ヶ月目」というフレッシュな西山＆前田は、念願だったという人生初の街ブラロケに挑戦。海鮮をはじめとする極上グルメを前に、“食レポ必殺ギャグ”が誕生する。また、「タイプロ」後のメンバーとのエピソードを明かす場面も。「ボケますという空気を作らないで！」「途中すごく怒られた？」フレッシュなメンバーが揃った予測不能のちぐはぐロケに、山里のツッコミが止まらない。
西山＆前田、青木マッチョ、スタミナパン、5人全員が「初の街ブラロケ挑戦」というフレッシュなメンバーがそろった今回。共演者との絡み方、街行く人とのふれあい方など、ロケでの振舞いを一生懸命に探り合う姿が、番組の見どころに。
山里は「荒々しいロケだったね。“安パイ”が1人もいない。今しか見れない映像で、すごく貴重だったと思います」とフレッシュすぎる彼らのVTRの印象を口に。「ナレーションをつけながら、自分だったらどうするかなとすごく勉強になりました。アイドルや芸人など若手たちの教科書になる番組だと思います」と番組の面白さに太鼓判をおした。（modelpress編集部）
荒々しいロケだったね。“安パイ”が1人もいない。今しか見れない映像で、すごく貴重だったと思います。今回は特に、西山くんが伸びたね。（ロケVTRに）ナレーションをつけながら、自分だったらどうするかなとすごく勉強になりました。アイドルや芸人など若手たちの教科書になる番組だと思います。
◆西山智樹＆前田大輔「タイプロ」後のメンバーとのエピ明かす
◆山里亮太が太鼓判「“安パイ”が1人もいない」
◆山里亮太コメント
