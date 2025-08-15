２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード・アルペン女子パラレル大回転で日本人初の金メダルに挑む三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝が１４日、静岡・掛川市の掛川自動車学校で壮行会に出席した。１５歳だった１８年にスポンサー契約し、１９歳の時に運転免許を取得。高部隼一代表取締役社長は来春、教習車に三木がラッピングされた「つばき号」を走らせると明言し、金メダル仕様も検討中だという。愛情たっぷりの応援を受けた三木は「（路上を）走ってほしいので、金メダルを取りたい」と目を輝かせた。

昨季Ｗ杯１７戦のうち表彰台に１３度上がり、優勝４度。アルペン種目で日本人初のＷ杯総合優勝にも輝いた。世界選手権ではパラレル大回転で銀、非五輪種目のパラレル回転で日本人初Ｖ。５歳から住む、雪がほとんど降らない掛川市から五輪金の夢へ歩んできた。

３月に昨季を終え、オフは雪に乗らず、週に６度のフィジカルトレーニングに集中。おもりを膝付近から両腕で持ち上げるメニューは、昨季より５キロ増の７０キロをこなし「ほとんどのメニューで昨季の数値を上回っている。体幹もかなり仕上がっている」と手応え。３０日に渡欧し、イタリア、ベルギー、スイスを回り、五輪シーズン初の雪上練習をスタートさせる。

大学のある東京から掛川市までハンドルを握って帰ってきた三木。今年に入って国外運転免許証も取得した。「金メダルを持って帰ってきます」。路上では安全運転、雪上ではかっ飛ばしていく。（宮下 京香）

◆三木 つばき（みき・つばき）２００３年６月１日、長野・北安曇郡白馬村生まれ。２２歳。５歳で静岡・掛川市へ転居。４歳でスノーボードを始め、中学２年時にナショナルチーム、強化指定ユース選手に選出。通信制の勇志国際高から２２年に日体大に進学。現在４年生。同年に初出場した北京五輪では予選３位で決勝進出。２３年世界選手権パラレル大回転で金メダル。１７３センチ、７０キロ。家族は両親と妹。