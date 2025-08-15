1945年8月15日、太平洋戦争は終戦を迎えた。だがその直前、ソ連軍が旧満州に侵攻。現地の開拓民の中には、終戦後もなお過酷な状況下での逃避行を強いられ、本土への帰還に長い時間を要した人もいた。

平成の天皇が2度も訪問

「昭和の戦争」と平和にこだわった平成の天皇が、戦後60周年と70周年に2度も訪問した土地がある。栃木県那須町の千(ち)振(ふり)だ。中国東北部の「旧満州」から引き揚げた人々が那須山麓に開拓した集落である。

千振は特殊な集落だ。全国の引き揚げ集落が開拓の色を薄めていく中で、強い団結力を維持してきた。

なぜなのか。それを語るには戦前にさかのぼらなければならない。

中国東北部を占領した日本は1932年、満州国という傀儡(かいらい)国家を建てて、農村部から大量の開拓移民を送り込んだ。そのうち、七虎力(チーフーリー)に入植したのが千振開拓団だ。抗日勢力などに対抗するため、14県から選抜した在郷軍人ら約500人に武装させて開拓に当たらせた。

当初は戦闘で犠牲者が出た。宗(そう)光彦・初代団長は現地の人々との「融和」を図り、「満州開拓の手本」と言われるようになる。団員は日本から家族や結婚相手を呼び寄せ、出身県ごとに集落を作った。だが--。

終戦6日前にソ連軍が侵攻

1945年8月9日、6日後の終戦を前にして旧ソ連軍が満州に攻め込んだ。開拓団には11日に避難命令が出され、避難列車が運行された。

しかし16〜45歳の男性は事前に動員されて、吉崎千秋・第二代団長や太田宗次郎・副団長ら約100人が千振を離れていた。残された家族約1200人は、3分の1が乗り遅れたり、残留を決めたりした。

残留した宮城集落の81人は追い詰められて集団服毒自殺する。

乗り遅れた人々は徒歩で逃げまどった。中島澄子さん（95）もその中にいた。現在の千振集落の最長老である。陛下に面談した一人だ。

中島澄子さんが語った“壮絶すぎる戦争体験”

澄子さんの父は、太田副団長の兄だ。弟の仕事を助けるために渡満し、家族7人を呼び寄せた。ソ連参戦時は45歳を超えていて動員されず、人々を率いて逃げた。

ソ連軍を避け、山中の逃避行を1カ月半ほど続けた。「見つかるとバンバン撃たれます。『子供を泣かせるな』と言われて、殺したり捨てたりした母親もいました。子を殺した女性の中には自殺した人もいます」と、澄子さんは証言する。

ソ連軍は飛行機で「日本は戦争に負けた」と宣伝したが、信じられなかった。泥水をすすり、畑に残された作物などを食べて逃げ続けた。歩けなくなった子は置いていくしかない。運が良ければ地元民に拾われ、残留孤児として生き延びた。

食事ができると聞いて朝鮮人集落を訪れた時だ。襲撃が始まり、女性が倒れた。死んだのが分からないのだろう。「お母さん、逃げようよ」と、男の子2人がすがっていた。連れて逃げる余裕はなかった。

暴徒に襲われて川を渡った時には大勢流された。渡河できない高齢者は置いて行かざるを得なかった。

死体が山のように積まれていった

投降し、旧日本軍の兵舎に入れられたのは10月だったと記憶している。置いてあった軍服や毛布はソ連兵に奪われ、草を敷いて寝た。

「男の人が大きな穴を掘りました。栄養失調や病気で死んだ人を入れるのです。山のようになっていきました」と澄子さんは語る。死体から衣服などをはぎ取る現地人もいた。極寒の地だけに遺体はすぐに凍ってしまう。脱がせるために首や腕が切断され、野犬にも食い散らされた。

12月、ソ連兵が兵舎を襲った。一緒にいた太田副団長の妻は出産直後で逃げられなかった。このため赤ん坊と一緒に命を落とした。

太田副団長が妻の行方を探して尋ねて来たのは、その後だった。この時、副団長はなぜかソ連兵に留置場へ入れられた。1週間後に釈放された時には衰弱し切っていた。

年が明けて1946年2月、猛吹雪の中を幌もない馬車で移動させられた。弱った人が荷台から落ち、置き去りにされていく。目的地に着いた時、太田副団長は死んでいた。1週間後に澄子さんの父も亡くなった。

生き残った千振開拓団員714人が帰国したのは8月だ。澄子さんは、父母と下の弟を失っていた。

