◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）

１５年ぶりの再戦を見守った。「長かった。とても楽しみに来ました」。開星ＯＢの本田紘章さん（３２）は「愛情のある、少し厳しめのお父さん」と評した野々村監督の聖地がい旋を喜んだ。一方で、仙台育英のユニホームを「背筋がゾワゾワする（笑）」と見つめていた。

２０１０年夏の仙台育英との１回戦、５―４の９回２死満塁だった。「守備には自信があった」。チームＮＯ１の名手が浅い中堅へのフライを左手で捕球しようとして落球。５―６と逆転された。「言い訳はできない。まさかだった」。右肩の関節を損傷し、守備練習やシートノックも自ら外れていた。痛み止めを打ち、満身創痍（そうい）で臨んだ最後の夏。「天狗になっていた。落球した瞬間は記憶がない」と顔をしかめた。

大阪の大学で野球を続け、現在は伐採会社で施工管理として働いている。仕事では「最後まで気を抜かない意識が生きている」と本田さん。「野球は失敗が７割。成功の３割を追い求めるのが楽しい」。草野球では「フライは両手で捕ります」と笑わせた。（松ケ下 純平）