1945年8月15日、太平洋戦争は終戦を迎えた。だがその直前、ソ連軍が旧満州に侵攻。現地の開拓民の中には、終戦後もなお過酷な状況下での逃避行を強いられ、本土への帰還に長い時間を要した人もいた。

【画像】「ソ連兵に見つかると、バンバン撃たれます」旧満州→日本へ…山の中を約1カ月半にわたり逃げた中島澄子さん（95）

栃木県那須町の「千(ち)振(ふり)」という集落は、そうした旧満州の「七虎力(チーフーリー)」に入植していた開拓移民たちが、日本へ引き揚げたのちに開いた集落だ。命からがら逃げ延びた開拓民たちがこの土地に刻んだ“歴史と記憶”とは--。

地方自治ジャーナリスト・葉上太郎氏の著書『47都道府県の底力がわかる事典』より、旧満州から引き揚げた人々の集落「栃木県那須町千振」に関する章を紹介する。（全2回の第2回／前編を読む／※年齢・肩書きは取材当時のものです）

約80人の引き揚げ者たちが再集結

帰郷した団員の一部に「再招集」の葉書が届いたのは、それから1カ月ほど後だった。有志十数名の先遣隊が、那須山麓にあった旧陸軍の軍馬牧場を新たな入植地に決めて、呼んだのだ。

獣医、農業指導員、大工、助産師、理容師、農具作りの職人……。全員で農業をするのだが、開拓に必要な人材が選ばれていた。

先遣隊に加わった中込(なかごみ)敏郎さん（92）は「帰還した吉崎元団長らが相談して選抜したのです」と話す。引き揚げ者は郷里でも居場所がなく、多くの人が応じたようだ。

集落は「千振」と名付けられ、11月7日に入植式が行われた。

約80人の参加者には、夫がシベリア抑留中の女性が10人ほどいた。亡くなって帰還できなかった場合、開拓者同士で再婚するなどした。

中島澄子さん（95）は富山の実家に帰っていたが、旧満州で隣に住んでいた中島清一さん（死去）に再婚相手として呼ばれた。清一さんは逃避行で妻子を失い単身帰国した。千振には大工の経験を買われて参集した。

「酪農で暮らせるようになるまでに20年かかりました」

入植から1年間は、旧陸軍の厩舎を改造して全員で共同生活し、篠竹(しのだけ)が覆った土地を鍬(くわ)で掘り起こした。それから出身県別に5〜6軒ごとの組で入植地を決め、土地を分けた。長野、山梨、富山といった県名は今も組の名称として使われている。

標高450〜550メートルの高冷地。冬にはマイナス10度を下回る。春先の強風「那須おろし」は風速15メートル以上になる。土地は強酸性でやせていた。

雪が降り込むような家に住みながら、ジャガイモやトウモロコシを植えたが、実りは悪かった。冷害で収穫がほとんどない年もあった。

厳しい自然環境に耐え、堆肥で土壌改良を進めるには酪農しかないと人々は思い定めていく。

「酪農でなんとか暮らせるようになるまでには、20年ほどかかりました」と澄子さんは語る。

それが今や栃木県でも有数の酪農地帯に発展した。入植三世の代では勤め人が増えたものの、現在65戸のうち18戸が酪農家だ。

旧満州引き揚げ者を支えた「千振一家の精神」

那須町には同じような開拓集落が22もあったが、別荘地として土地を売るなどしてしまい、これほど酪農家が残っている地区はない。



県内有数の酪農地帯に発展した千振 ©︎葉上太郎

秘密は団結力だ。その要となっているのが千振開拓農協である。

同農協は千振の全戸参加で1948年に発足した。初代組合長は吉崎元団長だ。農業資材の購買など通常の農協業務以外にも、自治会など多くの組織の事務局を兼ねてきた。独自の井戸を持つ千振専用水道まで管理している。元日に新年会、4月に桜まつり、11月7日に入植記念式を主催し、組合員（各戸の世帯主）が亡くなれば組合葬を行う。相談を持ち掛ける人もいて、「千振は組合長の下でまとまっています」と、祖父が初期の副組合長を務めた大沼和彦・那須町企画財政課長（57）は語る。

だが、組合長に全権委任の組織ではない。そもそも組合長と役員は全組合員の投票で決められる。薬袋(みない)治雄組合長（68）は「全国から様々な人が集まっただけに激しい議論もしてきました」と話す。ただし、「結論が出れば一致団結するのが旧満州時代からの『千振一家の精神』」と中込さんは語る。中込さんは1975年から14年間組合長を務めた。

お互いに助け合うが、ボランディアではない

同農協には全戸からの「預かり金口座」がある。2002年に預金業務を止めた後も利息の付かない口座として維持してきた。ここから税、公共料金、新聞代などを農協が引き落とすので「自分で払うのは生命保険ぐらい」と言う人もいる。

これが酪農家の武器になった。

酪農の収益は口座に入れるので経営状態が丸見えになる。「組合がマズイと判断したら早めに指導するので、千振には経営難で酪農をやめた人はいません」と、150頭を飼う北向(きたむかい)秀雄さん（69）は言い切る。

酪農家同士は仲が良く、牧草の刈り取りでは手伝い合う。だが、ボランティアではない。機械を動かした距離で労賃と経費を支払う。口座間のやり取りだから簡単なのだ。馴れ合いの関係ではなく、合理的な協力体制を作っている。

「父は今も、浮浪児だった頃のことを語りません」

千振には30〜40代の酪農後継者が11人もいる。秀雄さんの長男秀樹さん（35）はその一人だ。

「開拓で苦労して増やした牛です。当然のようにして跡を継ぎました」と秀樹さんは言う。そうした使命感以外のやりがいもある。「組合には後継者の口座もあり、同じ家族でも給料制にしています」と秀雄さんが説明する。古くからの仕組みで、新しい魅力を創出しているのだ。

千振ではこのところ新しい野菜や果物の農家が増えた。

辻岡充さん（48）は2010年、リゾート運営会社を辞めて帰ってきた。きっかけは長女の千宙(ちひろ)さん（11）の誕生だ。「大学進学で離れて以来、戻る気はありませんでした。親も農業を止めていて、帰郷には反対でした。でも、娘は故郷で育てたいという思いがふつふつと沸き上がってきたのです」と話す。千宙さんの「千」は千振から取った。

「旧満州での体験は祖父母から聞いてきました。逃避行中にはぐれ、1年間ほど浮浪児になった父は今も口を開きたがりません。苦労して開拓した集落だけに、なくしちゃいけないという思いはあります。温かい集落だとも感じてきました。でも、なぜ娘の名前にしようというまでの思いが芽生えたのか」

就農直後は既存の販売ルートになかなか入れてもらえなかった。開拓者精神で朝どれ野菜や珍しい西洋野菜をホテルなどに売り込み、経営を軌道に乗せた。寒暖差のある高冷地で収穫する甘いトウモロコシは町のブランド産品に認定されている。

畠山奈々子さん（25）は三年前、父義光さん（62）と母ふみ子さん（58）の夏イチゴ栽培を継いだ。

「開拓でできた畑を自分の代でなくしたくない」という消極的な考えが就農のきっかけだ。しかし「アメリカ産が多い夏イチゴを全て那須産にしたい」という意気込みで父母が栽培したイチゴは、外国産と比べ物にならないほど美味しかった。農業短大や県のいちご研究所などで修行を積み、既に県外から注文が舞い込むほどの実力を身につけている。

千振の若手農家に特徴的なのは、祖父母や父母の苦労に対する思いだろう。だからこそ、就農する。しかし、それ以上に新しい産品や取り組みに挑戦して道を切り開く。開拓者の血は脈々と流れている。

「開拓は決して死なない」。集落の「開拓」碑にはそう刻まれている。

（葉上 太郎／文春新書）