◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ ▽準々決勝 旭川大雪ボーイズ２−１兵庫伊丹ヤング（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

９年ぶり３度目出場の旭川大雪ボーイズがサヨナラ勝ちで、道勢としては２０２２年の新琴似リトルシニア以来３年ぶりの４強入りを決めた。チーム初の全国ベスト４を狙った準々決勝で兵庫伊丹ヤングを２―１で撃破した。同点の７回２死一、二塁で大波蓮唯中堅手（３年）の右前安打に相手失策が絡んで決勝点となった。エース右腕・樽井新太投手（３年）が６回を１失点に抑えた。現行方式の大会では道勢初の決勝進出を懸け、１６日に多摩川ボーイズ（東京）と対戦する。

真夏の東京で“大雪旋風”だ。気温３５度の猛暑でも、ナインは勝負どころを見逃さなかった。７回２死一、二塁。大波が初球のスライダーを振り抜くと、打球は右前へ転がった。代走の二塁ランナー・清水野偉千（しみずの・いち）外野手（３年）が一気にホームへ向かい、相手捕手が後逸して、滑り込んだ。「初球から打つつもりだった。芯にしっかり当たったので、これはいったなと」。サヨナラ勝利を呼び込む一撃にヒーローが声を弾ませ、チームは初の全国大会ベスト４進出を決めた。

２回に６番・荻子理人外野手（３年）の二塁適時打で先制したが、その後は相手投手陣を打ち崩せなかった。マウンドで奮闘したのは、ＭＡＸ１３４キロの樽井だ。直球と、縦に落ちるスライダーなどを織り交ぜて打たせては取り、６回を１失点に抑えた。「コントロールも安定していたし、自分としては１００点でした」とエースが汗をぬぐった。７回から登板の２番手右腕・前田健成（３年）は満塁のピンチを招いたが、最後の打者を二ゴロに仕留め「いつもなら引きずられるところだったけど夏になって成長できたと思う」と胸を張った。

就任１１年目でチーム目標の４強入りを実現した西大條敏志（にしおおえだ・さとし）監督（５８）は「近所の子が集まってやっているチーム。ここ（全国）でやれるだけでも光栄です。選手たちがよくやってくれた」と感慨深げだ。初の準決勝へ向けて気負いはなく１５日は完全休養に充てる。

対戦相手の多摩川ボーイズは優勝候補の強豪。準々決勝を１７―１で勝ち抜いてきた。相手にとって不足はない。勝利の立役者・大波は「ここまで来たら優勝しかない」と力を込めた。道勢初の決勝進出、そして初Ｖへ。大雪が新たな歴史をつくる。（甲斐 毅彦）

〇…旭川大雪の山脇瑛翔主将（３年）が対戦相手の気持ちを受け継ぐ必勝を誓った。勝利の瞬間はナインとともに喜びを爆発させたが、泣き続ける兵庫伊丹との試合後あいさつでは神妙な面持ちに。千羽鶴を受け取り「必ず優勝してください」と託されたキャプテンは涙をこらえられず、うわずった声で「負けた人の気持ちもしっかり考えて戦います」と気持ちを込めた。

◇ジャイアンツカップ リトルシニア、ボーイズ、ポニー、ヤング、フレッシュなど中学硬式の全国主要リーグが参加し、真の日本一を争う大会。１９９４年に巨人軍創立６０周年を記念して創設され、２００７年から日本選手権へ格上げされ、現行方式の大会となった。今年は北海道など９地域２５地区で予選を行い、勝ち上がった３２チームが出場した。道勢の最高位は２２年の新琴似リトルシニアのベスト４。なお、０６年までの前身大会では、新琴似リトルシニアが０３年に準優勝している。

旭川大雪は１７日にエスコンフィールド北海道で開催される「ファイターズ・チャンピオンシップＵ１５」に出場する予定だったが、ジャイアンツカップ４強進出による過密日程を考慮し、出場を辞退することになった。同大会は中学硬式野球の北海道ナンバーワンを懸け、ボーイズ、リトルシニア、ポニーの各リーグの代表４チームがトーナメント戦で争う。旭川大雪は１回戦で苫小牧リトルシニアと対戦する予定だった。