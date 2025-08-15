映像とともに生き物の成長記録を説明する飼育（同水族館提供）

「カワスイ 川崎水族館」（川崎市川崎区）が今夏、開館５周年を記念し、特別企画を開催している。飼育員が生き物の成長記録を映像で紹介するほか、記念グッズを販売するなど節目の年を盛り上げていく。９月末まで。

カワスイは２０２０年７月、ＪＲ川崎駅東口の川崎ルフロン９、１０階にオープン。延べ床面積約７千平方メートルに約７０の水槽があり、多摩川から南米アマゾンの熱帯雨林まで生息エリアごとに分けて、河川や湖の生き物約３００種を展示。２３年２月には入館者数が１００万人を突破した。

期間中は夏休み中の親子が楽しめる内容を用意。毎週日曜午後０時半から、飼育員が生き物の５年間の成長記録や日々のケアを映像とともに紹介。来場者が水草や石にじかに触りながら生物の環境を体感できる六つの水槽を設けたほか、夏休みの自由研究の参考になる展示もある。缶入りクッキーやケーキなどの記念グッズも販売している。

田井村勉館長は「これまで多くの皆さまに支えられ、５年間の感謝を企画にした。これからも新たな挑戦を重ね、動物と人が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現を目指していきたい」と話している。

午前１０時〜午後７時最終入館。入館料は大人２２００円、高校生１７００円、小中学生１４００円、４歳以上の未就学児８００円。問い合わせは同館電話０４４（２２２）３２０７。