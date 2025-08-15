〈何人も死に追いやった"呪いの鏡"。テレビの生放送で公開すると……呪物コレクター・はやせやすひろの実体験〉から続く

2021年12月13日。

鏡を開封してから今日で九日目。

おかしな出来事といえば昨日の電車での一件ぐらいだ。とは言っても僕にとっては相当に恐ろしかった体験である。しかし体調に目立った変化などはみられず、相変わらず僕は自身が運営しているYouTubeチャンネルの編集作業に追われていた。

作業が一段落し、ふと鏡を見た他の人たちが気になりSNSを開いてみた。そこで適当に引っかかりそうな「呪い」や「鏡」「はやせ」というワードを打ち込み、検索をかけたが、特に目ぼしい話題は見当たらなかった。例の番組はアーカイブも多く見られたようで、総視聴者数はすでに十万人を超えていた。

村川さんにもメールで連絡を入れてみたが、すぐに「変わりありません。無事です」と返信があった。

呪いの効力は電波に乗ることなく打ち消えた、ということだろうか。

それからしばらくして、村川さんから「妙な体験をしたので聞いて欲しい」と連絡があった。早速僕は電話をかけ、詳細を聞かせてもらった。

その日、村川さんは数人の友人と連れ立って、深夜に車で茨城県にある〈大洗磯前神社〉へ出掛けていたそうだ。肝試しとまではいかないが、これまでもたびたび友人とこういった場所へ出掛けることがあったという。

現地へ到着した頃にはすでに日を跨ぐような遅い時間になっていた。夜の神社には自分たち以外の人影はもちろんない。簡単に境内を巡り、せっかく遠出をしたのだからと近くの浜辺まで足を伸ばした。深夜のテンションも手伝ってワイワイと騒ぎながら浜辺を散策していたときのことだ。

「そこで友人とお互いの写真を撮り合ってたんです。そのうちの一枚がこれなんですけど……分かりますか？」

メールに添付されていた写真は夜の浜辺でおどける村川さんを写したものだ。よく見るとその写真の左端に〈黒い影〉のようなものが写り込んでいる。しかし影と呼ぶにはいささか妙だ。

明らかに実体を持つような濃度のある黒い人型の物体が、村川さんをそっくり真似るような姿勢で写っている。



「このときはこんなに近くにいるのに、まったく気付かなかったんです。暗い浜辺とはいえ、あり得ないですよね……だからなんとなくですけど……これって幽霊とかそういうもので、もっと言うと〈鏡に映る自分以外の誰か〉って、こいつなんじゃないかって」

村川さんは、この影こそ一族を悩ませてきた〈呪い〉そのものであり、その姿は鏡面やレンズを通すことで初めて可視化できるようになるのではないか、と語った。

「鏡はあくまで媒体ということですか……だとすれば、この影自体は今も『村川家』に憑いている……」

「そういうことになりますよね……はやせさん、どうしたらいいんでしょうか……？」

電話口の向こうで村川さんのかすれた声が響く。

気の利いた返事が浮かばない僕は、棚の上段に伏せた例の鏡をじっと見つめることしかできなかった。

2022年4月25日。

大阪、東京という二大都市で呪物を展示するイベントが開催された。そこで僕は親交の深い呪物のコレクター仲間と共に、呪物を持ち寄っての展示を行った。これはその展示会の会期中に起こった出来事だ。

前半の会場である大阪のギャラリースペースには延べ四十点ほどの呪物が並べられ、その中に〈覗くと死ぬ鏡〉として例の鏡も展示していた。そこでは来場者が誤って鏡を覗き込んでしまわないように鏡面は伏せた状態で置き、希望者がいれば特別に鏡面を見せるという方法を採用することになった。

有難いことにイベント自体は連日入場制限がかかるほどの盛況ぶりで、会場入り口には毎日のように長蛇の列ができ、遠方からはるばるこの展示会のために足を運んでくれたという方も多くいた。

僕も時間の許す限り在廊し、訪れてくれたお客さんと交流しながら、展示されている呪物の説明をしたりと忙しく過ごしていた。

大阪での会期が折り返しを過ぎ、そろそろ次の東京での開催が迫ってきた頃。

「はやせさん、ちょっと」

会場の奥でファンの方と談笑していた僕は、唐突にスタッフに呼び出された。

「これなんですけど」

スタッフが指さす先にはあの銅鏡が伏せて展示してある。

「どうかしたんですか？」

「いや、ちょっと……鏡、持ち上げてみてください」

「はあ……」

歯切れの悪い物言いに訝しみながら鏡を持ち上げる。そこで気づいた。

伏せた鏡とテーブルの間に何かある。

「なんですか？ これ」

「いや、僕もさっきお客さんに言われて気づいたんですけど、昨日までは無かったですよね？」

それは紫色の小さなお守りだった。刺繡の施されたお守り袋が鏡の下に挟まれている。

スタッフも僕の横から不思議そうに覗き込んでいる。

確かに昨日までは無かったはずだ。もちろん僕が置いたものではない。

鏡自体はガラスケースなどにも入れておらず、誰でも触れられる展示であった。恐らく来場者の誰かが鏡の下に忍び込ませたのだろう。どこにでもあるような小さなお守り袋―。

「これ……どうします？」

せっかくの好意である。無下にするのも憚られる気がした。

「捨てるのもあれだし、このままにしておきましょうか」

こうして誰かが置いていったお守りは、そのままの形で展示することとなった。

2022年5月20日。

大阪での展示は盛況のうちに終了し、東京に場所を移して新たに展示会がスタートした。

会期が始まると、大阪での盛況の噂を聞いて楽しみに待っていてくれた多くの人が来場した。大阪と同じく東京でも鏡とお守りはセットで置いており、来場者からその理由を尋ねられたときには大阪会場での出来事を話していた。

東京の会場には僕の知り合いも何人か足を運んでくれた。そのうちの一人、まじないに詳しい知人が会場を訪れたときのことだ。

いくつかの呪物を一緒に見て回ったあと、例の銅鏡の展示の前に立つ。

展示されている鏡を紹介するため僕が手に取り、少し持ち上げたとき、下に敷いていたお守り袋が覗いた。それを見た途端、それまで談笑していた彼女が血相を変えて声を上げる。

「なにやってんの！ 駄目よこれ！」

普段物静かな彼女のあまりの剣幕に驚きながらも、どうしたのかと理由を尋ねる。

「これ、絶対やっちゃ駄目だから！ お守りを背にして向けるのは『禁忌』なのよ」

彼女いわく、お守りを背にした状態で呪物に向けるという行為は最も簡単に〈呪いを増幅させる〉方法であるという。まじないや呪術において〈逆にする〉ということは本来の意味の対極を意味する。この状態では「守る」という効果を反転させ、身を捧げるという意味合いが生まれるというのだ。そこに呪物を重ねて置いているのだから「呪って下さい」といっているようなものだ、と彼女は言う。

「ヘタしたら死ぬからね。誰がこんなことしたの？」

そんな言葉に大阪会場での出来事を知る僕や会場スタッフは揃って身震いし、一連の経緯を説明した。

真剣な顔で聞き入っていた彼女は全てを聞き終えると、一人妙に納得した顔を見せた。

「所有者が代わってるからよ」

確かにこの銅鏡の現在の所有者は僕だ。金銭のやり取りもあるため間違いないはずだ。けれど意味が良く分からない。そんな困惑をくみ取ってか彼女が続ける。

「考えてもみなよ。鏡を村川家に送った側―、つまり呪った側からしたら、村川家に送った『呪いそのもの』をはやせさんが勝手に持ってっちゃったんだから、そりゃ恨まれるよ。鏡に呪いを込めて送ったこと自体は相当昔のことだろうけど、送った側の血筋は続いてるんじゃないかな。そっち側の人間が『鏡をはやせさんが持っている』ことを知ったらどうなると思う？ そりゃむちゃくちゃ恨むよね。向こうからしたら、見ず知らずの人間が勝手に持ってっちゃったんだから」

彼女の言う通り、呪った側からすれば「突然現れ、村川家から鏡を奪っていった僕」は恨みの対象にもなるだろう。村川家に送ったはずの鏡が知らぬうちに僕の手に渡り、あまつさえ不特定多数が視聴する番組で取り上げられる。彼らがそれをメディアやYouTubeを通して知っていたとしてもなんらおかしくはない。

「呪いってのはさ、小さなきっかけ一つで簡単に矛先を変えるんだよ。『呪詛返し』ってあるでしょ？ 彼らにしてみれば、何十年もかけ続けた呪いが途切れるだけでなく、これがきっかけで今度は自分たちに呪いが返ってくる可能性っていうのを考えたはずだよ。それこそそっくりそのまま鏡に反射するみたいにね。じゃあ自分たちの身を守るためにどうすればいいか？ 簡単なことだよ。『鏡を元の持ち主に返させる』か『現在の所有者へ標的を変える』、このどちらかしかない」

彼女の言葉通りならば、このお守りには明確な悪意が込められているということになる。あくまで憶測でしかないのだが、こんな想像だってできてしまう。

恨みを募らせた彼らが、鏡が展示されている会場へ足を運び、人の目を盗んで鏡の下にお守りを忍ばせる。そして、そこにそっと新たな呪いを込める。

―どうか、鏡を奪ったこの男が死にますように―。

結局、誰が何のためにお守りを忍ばせたのか今も分からないままだが、超自然的なものとは別の〈人間が持つ底の知れない闇〉に触れてしまったようで心から恐ろしく感じた出来事だった。

呪物展が終了してしばらくした頃、僕のもとにテレビ局から出演依頼があった。

例の鏡の、元の持ち主にも是非話を伺いたいということだったため、僕は村川さんに電話で連絡を入れた。久しぶりに聞く村川さんの声は変わらず元気そうで、なによりテレビ出演にも乗り気であったため早々に打ち合わせ日程も決定した。

しかし打ち合わせの当日に村川さんのアドレスから一通のメールが届いた。だがそれは村川さん本人からではなく、彼の秘書からだった。そこには「村川が交通事故に遭い、入院しているため打ち合わせには出られません。すみません」とあった。本人の意識が朦朧としているため、代わりに連絡を入れたとのことだった。

事故による怪我自体は軽いものであると聞いたが、その後村川さんとは連絡がつかなくなってしまった。心配になり彼の会社へ直接電話を入れると、既に退院し仕事には復帰しているとのことだった。しかしそこで村川さんから「もう鏡には関わりたくない」と言われてしまい、一方的に電話を切られてしまった。

以降、村川さんからの連絡はない。

