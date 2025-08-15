小説『女の子たち風船爆弾をつくる』は、第二次世界大戦で風船爆弾づくりに従事した女学生を描いた作品だ。著者である小林エリカ氏が、執筆の背景を明かす。

「若い女学生が和紙の貼り合わせに適している」

風船爆弾は、1944年11月から1945年4月まで、太平洋側の海岸、千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来（なこそ）から約9300発が放球され、アメリカ大陸へ到達したと考えられているのは約1000発。

そのうち1発はワシントン州ハンフォードサイト近くの電線に落下し、アメリカの原子爆弾開発マンハッタン計画でやがて長崎に投下されることになる原子爆弾のコア、プルトニウムを精製していた原子炉の電源を落とし、その復旧のため原子爆弾製造が3日遅れたともいわれている。



風船爆弾づくりに従事したYさんの左手の絵。「Yの左手 （三年い組）」昭和17年 （小林氏提供）

また1発はアメリカ、オレゴン州ブライに到達し、教会の日曜学校でピクニックへきていた子ども5人と妊婦1人の6人が死亡した。それは第二次世界大戦中唯一、アメリカ本土での犠牲者になった。

かの風船爆弾をつくったのは、満州を含む日本全土の女学生たちだった。

「手先の柔らかい若い女学生が和紙の貼り合わせに適している」ということで、女学生たちが、少女たちが、選ばれ、動員された。

小倉造兵廠に動員された女学生たちは、学徒特攻隊と名づけられ、1日2交替、飲んだり食べたりする時間さえないまま昼と夜の12時間、やがて15時間ぶっつづけで働き、白い2粒の錠剤を飲まされていた。おそらく、覚醒剤だった。

風船爆弾づくりは東京宝塚劇場でも

東京の街でも、風船爆弾づくりがおこなわれた。

そのうちのひとつの場所は、東京宝塚劇場。

そう、いまなお有楽町にある、あの少女たち憧れの地、東京宝塚劇場である。

直径10メートルの風船を膨らませるにあたり、秘密兵器であるからして外からは見えない天井高のある場所が必要、ということで劇場が選ばれた。そもそも戦時下にあって、劇場などというものは「不要不急」のものだったのだから。劇場は閉鎖され、軍のものになっていた。かつてその劇場で公演していた宝塚歌劇の少女たちは劇場を追い出され、慰問公演のために北支の前線へ遣られるか、女子挺身隊として工場で働くことになった。

そうしていまや、兵器工場と化した東京宝塚劇場へ動員されたのは、雙葉、跡見、麹町の高等女学校2年と4年、いまでいうところの、中学2年と高校1年、10代の女学生たちであった。

私が風船爆弾について知ったのには、ふたつのきっかけがあった。

ひとつは、これまで私は長らく核の歴史をテーマに『光の子ども』というマンガを描いていたので、アメリカのマンハッタン計画を調べるうち、風船爆弾という兵器のために原爆製造が遅れたという話に辿り着いたこと。ついでにいえば、ドイツで放射能研究を行っていた科学者たちが参加していた毒ガス開発について調べてゆくなかで、日本でも毒ガスを作っていた大久野島を訪れ、そこでも風船爆弾づくりが行われていたことにも、私は出くわしていた。

もうひとつは、私は小学校から高校まで、キリスト教カトリックの学校へ通っていたのだが、その保護者会で母が聞いてきた話を、私が覚えていたこと。それは、同じくカトリック校である雙葉高等女学校の生徒として、かつて風船爆弾をつくった、というシスターの話であった。

私の中で、そのふたつが結びついたとき、風船爆弾というものに、俄然興味が湧いた。

