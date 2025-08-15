「おばさん、日本は負けたんだ」「どうしたんだ？ え、どうしてだ？」――1945年8月15日、昭和天皇の玉音放送によって、日本の敗戦が公のものとなった「終戦の日」。当時の日本人たちはどのような思いを抱いたのか？

【ーー衝撃写真ーー】日本人女性を「性の防波堤」として戦勝国に差し出す性的慰安所も…『戦争に負けた直後の日本』の写真を見る

1951（昭和26）年のサンフランシスコ平和条約締結によって国際社会に復帰するまで、焦土から復活へと向かう混沌と激動の日本の姿を、250点の貴重写真でたどる新刊『写真が語る敗戦と占領』（太平洋戦争研究会／筑摩書房）より一部抜粋してお届けする。



瓦礫の街を歩く母子。東京区部は 60 回を超える空襲を受け、罹災者約300 万人、罹災住宅は約 70 万戸に上った（写真：筑摩書房『写真が語る敗戦と占領』より）

八月一五日の玉音放送

一九四五（昭和二〇）年八月一四日の夕方、「翌日正午より重大発表が放送されるゆえ、国民一同は必ず聴くように」との異例の放送が全国民に向けてラジオから流された。その夜、宮内省内で昭和天皇による「終戦の詔書」の朗読がレコード盤（「玉音盤」と呼ばれた）に録音され、翌日の放送に備えられた。

八月一五日、国民も戦地の将兵もラジオの前に集まり、威儀を正してその時を待った。

正午、前日の予告通り、ラジオから重大発表が放送された。終戦の詔書を天皇自らが朗読する「玉音放送」である。広く日本国民が天皇の肉声を聴いた最初の出来事であったが、当時のラジオの劣悪な音質、独特の抑揚、詔書に含まれる難解な漢語により、ほとんどの国民は内容を理解できなかったという。しかし、特別な放送という事情と異様な雰囲気に、日本の無条件降伏という事情を理解した。

「玉音が聴え始めた。その第御一声を耳にした時の、肉体的感動。全身の細胞ことごとく震えた。

……朕深ク世界ノ大勢卜帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ……

……而モ尚交戦ヲ継続セムカ、終ニ我ガ民族ノ滅亡ヲ招来……

……然レドモ朕ハ時運ノ趨ク所堪エ難キヲ堪エ、忍ビ難キヲ忍ビ……

何という清らかな御声であるか。

有難さが毛筋の果てまで滲み透る。

再び『君が代』である。

足元の畳に、大きな音をたてて、私の涙が落ちて行った。

私など或る憲味に於て、最も不逞なる臣民の一人である。その私にして斯くの如し。

全日本の各家庭、各学校、各会社、各工場、各官庁、各兵営、等しく静まりかえって、これを拝したことであろう。斯くの如き君主が、斯くの如き国民がまたと世界にあろうか、と私は思った」『夢声戦争日記 抄――敗戦の記』）

無声映画の弁士・漫談家・作家・俳優として多方面で活動した日本の元祖マルチタレントの徳川夢声は、玉音放送を聴いたときの衝撃を上記のように描写した。

「おばさん、日本は負けたんだ」

当時、東京医学専門学校（のちの東京医科大学）の学生だった小説家の山田風太郎は、学友と疎開していた長野県飯田市の大衆食堂でこの放送を聴いている。

「どうなの？ 宣戦布告でしょう？ どうなの？」

と、おばさんがかすれた声でいった。訴えるような瞳であった。

これはラジオの調子が極めて悪く、声がときどき遠ざかり、用語がやや難解で、また降伏どいう文字は一語も使用していないこと――などによる誤解ばかりではない。

信じられなかったのである。

日本が戦争に負ける、このままで武器を投げるなど、まさに夢にも思わなかったのである。

「済んだ」と、僕はいった。

「おばさん、日本は負けたんだ」

「どうしたんだ？ え、どうしてだ？」と、驚いたことに柳沢もいった。

しかしその眼の色は、彼がすでに真実を知っていることを示していた。あの悲痛を極めた音調のみからでも、どうしてそれが悟らずに居られようか。しかし頭はなおこれを否定しているのである。いや、否定したいのである」（『戦中派不戦日記』）

「朕とともに死んでくれとおっしゃったら、みんな死ぬわね」

『故旧忘れ得べき』（第一回芥川賞候補作）や『如何なる星の下に』で、すでに文壇に地位を築いていた高見順は戦争終結の日をこのように日記に記した。

「情報を聞こうとすると、ラジオが、正午重大発表があるという。天皇陛下御自ら御放送をなさるという。

かかることは初めてだ。かつてなかったことだ。

「何事だろう」

明日、戦争終結について発表があると言ったが、天皇陛下がそのことで親しく国民にお言葉を賜わるのだろうか。

それとも、――或はその逆か。敵機来襲が変だった。休戦ならもう来ないだろうに……。

「ここで天皇陛下が、朕とともに死んでくれとおっしゃったら、みんな死ぬわね」と妻が言った。私もその気持だった。

ドタン場になってお言葉を賜わるくらいなら、どうしてもっと前にお言葉を下さらなかったのだろう。そうも思った。（中略）

十二時、時報。

君ガ代奏楽。

詔書の御朗読。

やはり戦争終結であった。

君ガ代奏楽。つづいて内閣告諭。経過の発表。

――遂に敗けたのだ。戦いに破れたのだ。

夏の太陽がカッカと燃えている。眼に痛い光線。烈日の下に敗戦を知らされた。

蟬がしきりと鳴いている。音はそれだけだ。静かだ」（『敗戦日記』）

「何の差支えがあろう」

フィリピン・レイテ島の捕虜収容所で日本の敗戦を知ったのは、のちに作家になる大岡昇平である。

「では祖国は敗けてしまったのだ。偉大であった明治の先人達の仕事を、三代目が台無しにしてしまったのである。歴史に暗い私は文化の繁栄は国家のそれに随伴すると思っている。あの狂人共がもういない日本ではすべてが合理的に、望めれば民主的に行われるだろうが、我々は何事につけ、小さく小さくなるであろう。偉大、豪壮、崇高等の形容詞は我々とは縁がなくなるであろう。（中略）

しかし慌てるのはよそう。五十年以来わが国が専ら戦争によって繁栄に赴いたのは疑いを容いれぬ。してみれば軍人は我々に与えたものを取り上げただけの話である。明治十年代の偉人達は我我と比較にならぬ低い文化水準の中で、刻苦して自己を鍛えていた。これから我々がそこへ戻るのに何の差支えがあろう」（『俘虜記』）

かくして一九四五年八月一五日、日本人にとっての戦争が終わった。天皇の肉声による玉音放送を境に、日本の戦争行為は一斉に収まり、終戦を迎えたのである。

（太平洋戦争研究会／Webオリジナル（外部転載））