´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¡ÈÌµËÉÈ÷¡É¤Ê¹õ¥Ç¥Ë¥à¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ª´ÓÏ½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡Ä¥¤¡¦¥À¥Ø¤Î¡ÈÌµËÉÈ÷SHOT¡É
¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¤«¡¢²Ä°¦¤¤¡Ä¡ª¡Ê»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤¢¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿°áÁõ¤«¤éºÝÎ©¤Ä°µ´¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÈÀå¥Ú¥í¡É¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥À¥Ø¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉ±¤µ¤Þ¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥À¥Ø¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï2023Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤òµòÅÀ¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØHUSH¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÇÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ°·Á¡ÄÀ®¸ù♡¡×¤È¤·¡¢¡È»õ¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥À¥Ø ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°1¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£