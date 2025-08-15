約3年で「171円が1866円」金融資産1億7000万円・82歳男性の人生最高に化けた10倍株
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
回答者プロフィール年齢性別：82歳男性
同居家族構成：本人、妻（82歳）
居住地：山口県
職業：無職
世帯年収：本人250万円、配偶者50万円（ともに年金と推察）
金融資産：現預金2000万円、リスク資産1億5000万円
日本株：1億5000万円
「日本システム技術で10バガー達成、保有数は6800株」投資歴は「50年だが実質は23年」、日本株を中心に運用しているという80代の投稿者男性。
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、日本システム技術＜4323＞とのこと。
最初の購入は「2021年NISA口座設定」時で、最も株価が上昇したのは「2024年9月頃」。この時の保有株数は「6800株」、平均取得単価「171円が1866円」に達し、「10バガー」超えを記録したと言います。
購入のきっかけについて「情報通信技術は今後も発展を続けるし、本銘柄は連続増収、増益、増配をしておりチャートも順調に右肩上がり。株主優待制度も魅力があり、長期投資に適していると判断し、買うこととしました」とのこと。ただ「ここまで値上がりするとは思っていませんでした」と語っています。
「10バガー後も売らずに保有中。売却後の後悔を今も胸に刻んでおります」途中、株価の変動などで気持ちが揺れたことがあったかという質問には、かつては「ブラックマンデーやその後たびたび起こる大幅な下落相場にドキドキ」していた時期もあったが、今や「下落相場にも慣れ、長期投資一本で配当重視の『時は金なり』の格言を実行」しているため動揺はなかったと投稿者。
日本システム技術株については現在も「全て保有のまま」だと言います。
ただ今の投資スタンスに至るまでには失敗も経験したそうで、「ガンホー・オンライン・エンターテイメント＜3765＞がまだ、売買単位が1株のときでした。将来の成長を見込んで1株160万円で購入、その後どんどん値下がりし、60万円の時ナンピン買いをいれ、総額220万円の金額となりました。その後もどんどん値下がりが続き、ついには15万円位になったと記憶しています。その後徐々に値上がりし、110万円少しの時、元本を取れると判断し売却しましたが、それからは100分割、100分割と繰り返し、とても後悔したのを今も胸に刻んでおります」と回顧。
以来「TOB（株式公開買い付け）が成立した銘柄は全てその時点で売却しましたが、他は全て長期保有」しているとのこと。
最後に「若い人たち」に向けて、「将来の生活設計のため、投資を強く勧めていますが、皆さん株で大失敗した話ばかり頭にあり、投資は投機ではないことを強調しても、信じていただけないのが非常に残念。ぜひ20代、30代、40代と無駄遣いせずに、昔の格言にあるように『チリも積もれば山となる』を実行していただきたい。80代になった今つくづくそう思われてなりません」と述べておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)