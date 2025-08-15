私たちの日常にも浸透しつつあるAIを兵器に活用する動きが、日本も含め世界中で広がっています。AI兵器の実態について取材すると、ウクライナ戦争が“実験場”になっていると、専門家は指摘します。

実際に撮影された映像では、ロシア軍の航空機に無人ドローンが衝突し、燃え上がっている様子が確認できます。

今、「火薬」「核兵器」に次ぐ、第3の軍事革命が起きようとしています。そのキーワードは「AI」。

戦場のデータをAI学習した偵察や地雷探知もできるロボット犬。ウクライナが開発したものです。

アメリカが開発した、AI搭載型の無人戦闘機。一見、ゲームのようにも見えるのは、アメリカの会社が開発したAI軍事意思決定支援システムです。

無人機の映像からAIが敵、味方を判別。赤が敵、青が味方を表しています。

リアルな戦場での戦い方を、AIが提案する時代がもう来ています。

さらに軍が持っているデータを基に、敵地へのコースを提示し所要時間や必要な人員なども表示。

実際にウクライナ戦争において、すでに実用化されているといいます。

私たちの日常生活にも浸透しつつあるAI。国際的な規制がない中、その軍事利用が加速しています。

AI兵器に詳しい専門家を藤井貴彦キャスターが取材。最新AI兵器は、世界にどんな影響を与えているのでしょうか？

藤井貴彦キャスター

「これはロシア国内を攻撃したウクライナ軍（保安庁）のドローン？」

笹川平和財団 福田潤一主任研究員

「小型ドローンをひそかにロシア国内に持ち込んで、ロシアの空軍基地4か所ないし5か所だが、ロシアの戦略爆撃機に大打撃を与えた」

藤井キャスター

「これはAIは搭載されている？」

笹川平和財団 福田潤一主任研究員

「AIも実は搭載されているという話。相手は電磁波による妨害とか通信を阻害する措置をとる。通信妨害を想定して、無人機にも自律的な判断能力すなわちAIが搭載されていると、接続が遮断される状況でも有効に活用できる」

AI搭載の無人機は、通信が途切れても敵の拠点などを識別し、攻撃することができるといいます。

藤井キャスター

「ロシアとウクライナの戦争が、軍事的な技術を高めたという側面は？」

笹川平和財団 福田潤一主任研究員

「それはあると思います。ロシアとウクライナの戦いというのは、概念の変化を引き起こしている。戦争の姿を変える」

藤井キャスター

「実験的な投入という舞台にもなっている？」

笹川平和財団 福田潤一主任研究員

「実験的にいろいろな技術が試されている」

ウクライナ戦争がAI兵器の“実験場”になっているという福田研究員。

先週、アメリカで意見を交わした、オバマ政権時代に核・ミサイル防衛を担当したエレーヌ・バン氏は「今はAIとは何か？ 何に向いているのか？ 答えを出そうとしている段階」と話しました。

藤井キャスター

「こういう戦い方が今後、主流に？」

笹川平和財団 福田潤一主任研究員

「その可能性があるので、非常に恐るべきこと」

世界各国がAI兵器の研究を進めている今、日本も抑止力としてAI兵器を所持することが必要になってくる可能性があると、福田研究員は話します。

藤井キャスター

「平和的な軍事力の拡大はあるのか？」

笹川平和財団 福田潤一主任研究員

「非常に難しい問いではあるが、国際状況がどうなっているか冷静に考えたときに、防衛力の強化が必要か、必要じゃないか、皆さんに考えてもらいたい問題意識がある」

一方、AI兵器の導入に警鐘を鳴らす専門家もいます。

AI兵器の規制に詳しい 拓殖大学 佐藤丙午教授

「国際社会はその（AI）兵器システムの開発を見ながら、どういう方向に今のシステムが進んでいくんだろうかということを検討している段階」

「日本国内のルールがどれだけ整合性があるのか、議論しなければいけない。AIシステムを使ってどういう戦い方をするので、どういう倫理規範を守る必要があるか、議論が進んでないと思う」

その上で、AI兵器が世界に浸透する状況について“戦争を誘発する危険性”を指摘しています。

拓殖大学 佐藤丙午教授

「（AI兵器は）我々が望まないような戦略的な決定を指示する。攻撃の判断を機械に任せると、それだけ機械の判断が優先される局面においては、戦争を起こしやすいという危険性はある」

専門家でも様々な意見があるAI兵器。世界はどこに向かうのでしょうか？

（8月14日放送『news zero』より）