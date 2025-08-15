8月14日、門別競馬場で行われた交流G3・北海道スプリントカップ（ダ1200m）は、ヤマニンチェルキが交流重賞初制覇を飾り、馬券圏内をJRA勢が独占した。

北海道スプリントC、勝利ジョッキーコメント

1着 ヤマニンチェルキ

石川倭騎手

「チャンスをいただいていたので勝ててホッとしています。ずっと余裕はあったので、理想的な形でいつでも抜け出せるような感じでした。ほんとにいつでも抜け出せる感じで、自信を持って追い出せました。初ナイターということもあって、少しハミを抜いたり噛んだりを繰り返していたんですけど、最後まで頑張ってくれました。（ナイターも）しっかり対応してくれたと思います。初めてなのでハッキリとは分からないですけど、距離を伸ばしても大丈夫なような感触も得ましたし、ほんとに先々が楽しみです。今日はたくさんのご来場ありがとうございます。最終レースまで皆さん楽しんでいってください。今日はありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月14日、門別競馬場で行われた11R・北海道スプリントカップ（Jpn3・3歳・ダ1200m）は、石川倭騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着に4番人気のエコロアゼル（牡3・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:12.4（良）。

石川倭騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキが交流重賞初制覇を飾った。レースではスタートから出していき3番手外へ。好位から早め先頭の競馬で押し切りを図り、直線では後続にセーフティリードを取って凌いだ。1番人気で4連勝中のマテンロウコマンドは差し脚を伸ばしたが2着までだった。

ヤマニンチェルキ 8戦4勝

（牡3・栗東・中村直也）

父：フォーウィールドライブ

母：ヤマニンプチガトー

母父：ヤマニンセラフィム

馬主：土井肇

生産者：錦岡牧場

【全着順】

1着 ヤマニンチェルキ 石川倭

2着 マテンロウコマンド 松山弘平

3着 エコロアゼル 団野大成

4着 ワンダーウーマン 落合玄太

5着 ベラジオゼロ 岩橋勇二

6着 パレスゴールド 桑村真明

7着 ヴィルミーキスミー 金山昇馬

8着 ミラクルヴォイス 松井伸也