ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 代名詞問題【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回取り上げるのは、選択肢に人称代名詞や関係詞などが並ぶ代名詞問題。代名詞の意味を覚えておくことはもちろん、文構造を的確につかみ、正しい代名詞の格を見抜く力も問われます。代名詞の主格・所有格・目的格と、所有代名詞、再帰代名詞の役割を整理して覚えておきましょう。

代名詞問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)～(D) から1つ選びましょう。

1. Even though Ms. Hardy works in the sales department, the PR department insisted on ------- helping with their project due to her expertise.



(A) hers

(B) she

(C) herself

(D) her

2. ------- who is interested in the marketing seminar can apply by the end of the month and join free of charge.



(A) Anyone

(B) Other

(C) Those

(D) Some

3. The training program will be divided into morning and afternoon sessions, the first of ------- Mr. Smith plans to attend.



(A) when

(B) which

(C) it

(D) where

英文の訳と解答解説

1. 正解（D）

ハーディーさんは営業部で働いているものの、専門知識があることを理由に、広報部は彼女が自分たちのプロジェクトを手伝うよう強く求めました。

解説 空所前後の形に注目。insist on doing で「～することを強く要求する」という表現になるので、空所は前置詞onの目的語となる動名詞helpingの直前に置かれていることがわかる。よって、動名詞の意味上の主語を表す所有格の(D)「彼女の」を空所に入れると、「広報部は彼女（ハーディーさん）が自分たちのプロジェクトを手伝うよう強く求めた」となり文意が通るので、(D)が正解。なお、このherは所有格ではなく目的格と捉えることもできる。

(A)「彼女のもの」は所有代名詞、(B)「彼女は」は主格の人称代名詞、(C)「彼女自身」は再帰代名詞。









2. 正解（A）

そのマーケティングセミナーに興味がある方は誰でも、今月末までに申し込めば無料で参加することができます。

解説 文頭の空所の後ろには関係代名詞節があり、さらにその後ろにはcan applyから始まる述語動詞が続いているので、空所は文全体の主語である。ここで、主格の関係代名詞whoの後ろに、三人称単数形のbe動詞isがあることに注目。主語と動詞の対応関係を考えると、4つの選択肢のうち三人称単数扱いとなるのは(A)「誰でも」のみなので、(A)が正解。「興味がある方は誰でも、今月末までに申し込めば無料で（そのセミナーに）参加できる」となり、文意も通る。

(B)「他の」は形容詞。代名詞としても機能するが、「（2人のうちで）もう一方の人」を意味し、対比を表す文脈で用いられる。また、単数の代名詞として使う場合は、the otherのようにtheとセットで用いられる。(C)「それらの人々」はthose who ～の形で「～する人々」という表現になるが、その場合、whoに続くbe動詞がareとなっている必要がある。(D)「いくらか」も複数扱いの代名詞。







3. 正解（B）

研修プログラムは午前と午後の部に分かれ、スミスさんはそのうちの午前の部に参加する予定です。

解説 The training programが文全体の主語、will be dividedが述語動詞である。一方、カンマ以降の形を確認すると、Mr. Smithという主語とplansという動詞を含む節になっている。よって、カンマ以降の空所を含む部分は、2つの節を結び付ける非制限用法の関係詞節と考えられる。(B)を空所に入れると、the first of whichの形で、先行詞のmorning and afternoon sessionsを指すことになる。「その（午前の部と午後の部の）最初の部」となり文意が通るので、(B)が正解。

空所は前置詞ofの目的語になっていることから、関係副詞の(A)と(D)は不適切。代名詞の(C)「それ」は前置詞ofの目的語になり得るが、(C)を空所に入れた場合、2つの節をつなぐ働きを持つ語句が別に必要となるため不適切。





