投球フォームがスムーズになった？

現地時間8月8日、本拠地ドジャー・スタジアムでのブルージェイズ戦の前、佐々木朗希（23）が実戦形式の投球練習であるライブBPを行った。対戦した打者役の選手はのべ9人、46球ほどを投げ、球団が測定した同日の最速は96.9マイル（約156キロ）。ベストピッチングにはまだ遠いが、新たに習得中のツーシームも投げていた。全46球全てを見守っていたデーブ・ロバーツ監督（53）は、

「投球フォームが以前のように肩に頼ったものではなく、少しスムーズになってきた。まだ投手コーチと色々相談しながら模索している段階だが、それは普通のことであって、問題はない」

と“佐々木の変化”を語っていた。素人目には投球フォームの変化は確認できなかったが、表情は間違いなく明るくなっていた。

ライブBPでの佐々木

【写真】目元がソックリ？ 佐々木朗希と同じく地元・大船渡高校で活躍した、弟の佐々木怜希選手。兄のメジャー挑戦と時を同じくして中央大学に進学

佐々木は5月に関節の骨や筋肉などがこすれることで痛みや炎症を引き起こす「インピンジメント症候群」と診断され、長く負傷者リスト（IL）入りしていた。ランニングやチューブトレーニングなどのリハビリメニューばかりで、キャッチボールすら行わない日も多かった。

ドジャースの選手たちは、試合前の全体練習が始まるさらに1時間以上も前にはサブグラウンドに出て、個人トレーニングを行う。そのトレーニングが終わる頃、選手たちは全体練習先でもあるドジャー・スタジアムに移動するのだが、佐々木だけはそれに背を向けてクラブハウスのほうに引き上げていく。

「8月5日に本人の囲み会見が行われるまで、ずっと取材拒否でした。ライブBPにはアンドリュー・フリードマン編成本部長も立ち会っており、大谷翔平（31）も足を止め、見入っている場面もありました」（現地記者）

リハビリ期間中の寂しげな様子とは対照的なライブBP中の笑顔。それに安堵した関係者も多かったはずだ。しかし、ロバーツ監督のこぼした「投球フォームがスムーズになった」の発言には、リハビリ期間が3ヶ月近くにも及んだ理由が秘められていた。

「ライブBP後、事前に球団から『佐々木本人は取材に応じられない』との通達が出ていました。そのため、ロバーツ監督が代わりに取材に応じてくれたのです」（前出・同）

同日のライブBPには「続き」があった。ロバーツ監督の会見後、クラブハウスに移動中だったマーク・プライアー投手コーチ（44）も、一部の米メディアからマイクを向けられた。質問はロバーツ監督にも向けられた「佐々木のライブBPについて」だが、同コーチの発言ニュアンスは、監督とは少し違った。

「過去の自分に強い自信を持っているときもあれば、今のように新しいことを受け入れようとしているときもある。うまく行っているときと、そうでないときの反応を見れば、本当に受け入れられているのかどうかも分かるよ」

現地関係者によると、「ちょっと皮肉の入った物言いだった」という。

自分にはこれが合っている

ロバーツ監督のコメントによれば、投球フォームのマイナーチェンジは「投手コーチと相談中」であり、佐々木はマイナー降格しての調整ではなかったので、相談相手はプライアー投手コーチしかいない。ここで思い出されるのが8月5日、約3ヶ月ぶりの会見に応じた佐々木本人のコメントだ。

「痛みが出るべくして出た投げ方、動きだった。それが正常だと思ったことが正常ではなかった。正常の動きと、痛かったときの違いを見つけられた」

長いリハビリ期間を経て、痛みを伴わない投げ方を自分で見つけたようなニュアンスに聞こえたが、実際はそうではなかったようだ。

現地で取材している関係者の話を総合すると、ドジャース首脳陣は佐々木の投球フォームの欠点と、球種の少なさをかなり早い段階から指摘していたという。しかし佐々木は、フォームの修正などを拒否し、ペナントレースの開幕を迎えてしまった。

「佐々木が頑なに拒んだと聞いています。『自分にはこれが合っているんだ』と言って、とくに投球フォームのマイナーチェンジには強い抵抗を見せていたそうです」（米国人ライター）

佐々木の頑固さに驚いた関係者も多かったが、本人が聞き入れない以上、「前」には進まない。ドジャース首脳陣は助言を続けたが、最後は「痛い目に遭わなければ分からない」と、未熟なまま公式戦のマウンドに立たせたのではないだろうか。

また、プライアー投手コーチは、リハビリ期間中の佐々木の様子も語っていた。

「ホーム（ゲーム）では9イニング、ほぼ全部、ずっとベンチの下にいて、試合を見ていたから。イヤでも学ぶことになる。今の彼はメジャーの試合を見ながら、良い投手、悪い投手、どちらとも言えない投手を観察させられてきた。そこで学べることもきっと多かったと思うよ」

「ベンチの下」とは、選手、スタッフ用の一室のことである。

考える時間はあった

ドジャー・スタジアムのバックネット付近には半地下状の部屋があり、球場に差し込む太陽光が小窓から入ってくるだけで、ようやく手元が見える程度という。IL入りした選手でも、マイナー降格が通達されていない選手は、ホームゲームのある日はこの薄暗い半地下部屋か、ベンチに続く上り階段の途中での観戦が義務づけられており、佐々木にも「例外は認めない」と厳命されていた。

「佐々木はマジメに試合を見ていたそうです」（前出・同）

活躍する選手たちが“眩し過ぎた”からか、試合後のロッカールームには入ってこなかったそうだ。しかし、プライアー投手コーチの言う通り、考える時間は十分にあったようだ。

「彼の持ち球はフォーシーム（直球）、スプリット、スライダー。右打者の膝元に沈んでいくツーシームの習得は投球の幅を広げると思います」（前出・同）

ドジャース専門メディア「Dodger Blue」の公式Xは、復帰マウンドも近いような論調だったが、ロバーツ監督は佐々木の次回がライブBPになるのか、マイナー戦になるのかも「まだ決まっていない」と語っていた。

ドジャース入団が決まった直後、「真綿で包んだように大切に、大切に育てていく」との米報道もあったが、実際には厳しい一面も見せていたようだ。頑固さ、信念も大事だが、変える勇気も必要だ。

「Restart」が切られた――。

デイリー新潮編集部