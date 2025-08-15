◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 沖縄尚学３―０鳴門（１４日・甲子園）

沖縄尚学が、金足農との１回戦に続き無失点で勝利を収めた。初戦を完封した最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ）は、同じ２年生の新垣有絃（ゆいと）の後を受けて１―０の６回から登板し、鳴門にホームを踏ませなかった。

救援でのマウンドに、末吉は「どのあたりで肩を作ればいいのか、よく分かっていない。そういう難しさがあった」。３安打１四球を許したが、「思った以上に伸びていた」という直球を軸に５三振を奪った。

今春センバツの横浜との２回戦も、同じリレーで臨んだ。しかし、新垣有は１回３失点で降板し、末吉も７回５失点（自責４）と打ち込まれ、７―８で敗れた。悔しいマウンドを経験した２人は「野球はピッチャーが点を取られなければ負けないスポーツ。スコアボードに、しっかりゼロを並べよう」と誓い合った。

沖縄県勢の２試合連続完封は初めて。３回戦は、区切りの春夏通算３０勝目と、初の夏３勝をかけて仙台育英と対戦する。「ロースコアのゲームになると思う。自分が目標としている、ゼロを並べる投球ができれば」と末吉。春からの成長の全てを、３年前の王者にぶつける。（浜木 俊介）