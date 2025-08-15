大阪の中心地に巨大民泊マンションが誕生……！近隣住民が不安に思う「騒音」「バーベキューパーティー」

万博に湧く大阪で、マグマのように民泊への不満が広がっている。212室を有する巨大民泊マンションの建設に憤る住民たちの本音とは。

商売の街から観光の街へ

「こんな計画、すぐに止めてほしい！ 事故が起きてからでは遅いんです！」

「施設の屋上でバーベキューができるとのことですが、洗濯物に臭いがついてしまう」

「24時間交代で屈強なガードマンを立たせることはできないのか？」

京セラドームからほど近い大阪市此花区の集会施設で4月1日に開かれた「民泊施設開業のための説明会」。主催した事業者には、集まった近隣住民から怒声が浴びせられた。

商売の町から観光の街へと姿を変える大阪。アジア圏から飛行機で数時間で着き、USJや大阪城といった人気観光スポットがいくつもあるため、海外からの来阪客は増え続けている。'24年に大阪府を訪れた外国人の数は約1464万人で、前年比47％増を記録した。

ところが、観光客の急増に対して宿泊施設が足りないため、大阪ではホテルの価格が急騰。それを解消するために、大阪市が頼りにしているのが「民泊施設」だ。

空前の民泊ブーム

現在、大阪には続々と民泊施設が開業している。中心部である大阪市には、なんと全国の特区民泊施設の95％にあたる約6300件が存在しているのだ（5月末時点）。民泊事業に詳しい行政書士の石井くるみ氏がその背景を解説する。

「普通の民泊施設には、年間180日までしか営業できないという制限があります。一方、『特区民泊』は『多様な宿泊ニーズに応える』という名目で1年間通しで営業ができるため、収益性が高い。ホテルとは違って住宅を転用できる制度になっているため、事業への参入コストも低く抑えられます。

特区民泊を許可している市町村は全国に複数ありますが、大阪市はその筆頭。観光地として人気なうえ、ホテルよりも安いからと宿泊需要も見込めるため、大阪に民泊が集中しているのです」

そんななか、タクシーでUSJまで10分の人気宿泊エリアである此花区に「巨大民泊マンション」が誕生した。

総部屋数212、年間宿泊者数約19万人を見込む天然温泉つき民泊マンション「THE RISE大阪ユニバーサルベイサイド」は、市内の宿泊施設不足を解消する「観光の救世主」と期待されているが、一方、近隣住民の間では困惑が広がっているのだ。

RISEの営業中止を求める声

「こんな巨大な民泊施設ができるとは聞いていませんでした」

こう憤るのは、RISEの営業中止を求めてきた「此花区特区民泊反対有志の会」の一人だ。同マンションの周辺住民8名で構成され、事業者に対して計画の見直しを訴えている。

「'23年3月に着工したこのマンションは、元々は賃貸マンションとして運用され、空き部屋が出た場合には民泊利用をする……と説明されてきました。それが私たちは今年の2月にいきなり、『建設計画を変更し、民泊専用施設にします』と聞かされました。普通のマンションにするより民泊のほうが儲かると判断したのでしょう。

ビジネスとしての旨みがあるのはわかりますが、私たちの平穏な生活が奪われるのは納得がいきません。巨大マンションに外国人観光客が日々訪れれば、必ず騒音問題が生じます。また、周辺にゴミが散乱する恐れがある。業者側は『常時スタッフを駐留させる』『宿泊客にゴミの出し方を徹底指導する』と言いますが、そんなことでは不安は消えません。近隣の道路は狭く、宿泊客がタクシーやレンタカーで戻ってくれば渋滞しますし、通学・帰宅時の子供たちの安全も心配です」

さらには夜9時まで屋上14階でバーベキューが可能なため、夜中に騒ぎ声が聞こえたり、洗濯物が汚れたりすることも懸念しているという。

実は特区民泊施設を開業するにあたっては、事業者は近隣住民に対して説明会を開く義務がある。そこで事業主は、開業3ヵ月前の4月1日に周辺住民を相手にした説明会を開いた。その説明会の一部が冒頭のシーンだが。

「集まった住民は、開業直前になって説明会が開かれたことに怒り心頭でした」（同会代表）

6月30日、巨大民泊マンションは予定通り開業された。

「話し合いに誠実に向き合わない事業者と、信頼関係は構築できません。今後も反対の声を上げていき、自主撤退を検討してもらいたい。現在、民泊中止を訴えるオンライン署名を行っていて、約2万2000の賛同が集まっています」（同会代表）

後編記事『「民泊急増で大阪が壊れてしまう」巨大民泊マンションまでできる大阪市内で広がる住民たちの不安』へ続く。

「週刊現代」2025年08月18日号より

