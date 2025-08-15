¼ó°Ì¼¯Åç¤Ï¡Ö¼«Î©¤·¤¿½¸¹çÂÎ¡×Å·¹ÄÇÕ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬16Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇºÆÀï
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï16Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹¤ÎËö¡¢2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¶¯¹ë¤È¤ÎºÆÀï¤ÇÀã¿«¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¤À¡£»ÊÎáÅã¤Î¸«ÌÚÍ§ºÈ¤â13Æü¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¡£Áª¼êÁØ¤â¸ü¤ß¤òÁý¤·¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀï¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¤ª¤Î¤º¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬½Ð¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¼¯Åç¤Ë½êÂ°¤·¡¢5¡½2¤Ç²÷¾¡¤·¤¿9Æü¤ÎÀîºêÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¼¯Åç¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â´ÆÆÄ¤â¡ÖÀï¶·¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¸Ä¡¹¿Í¤¬¼«Î©¤·¤¿½¸¹çÂÎ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë