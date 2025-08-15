クレソンや芹が川辺に緑々（あおあお）と茂り、庭先にこぶしの花が咲き、赤いピンク色した三分咲きの亀山公園の桜。夜はまだまだ冷え込む四月の初旬。僕は22年振りに故郷の地を踏んだ。日田に戻ってからというもの、季節も相まって、ほぼ毎日、川へ野へ山へ海へと自然に赴き「遊び」に明け暮れていた。

十数年ぶりに会う両親は、だいぶ年老いて見えた。母は昔から人づきあいが上手（うま）く、コミュニケーション能力に長（た）けていた。一方、父は対人関係よりもむしろ「自然」との非言語コミュニケーションに優れていて、そんな父のおかげで実家には一通りの「自然」と向き合う為の道具がそろっていた。

さてタイトルの「恋」だが、国語辞典には「風景や情景、形の無いものに思いをよせる。いとおしく思う気持ち」とある。英語辞書を開き「遊ぶ」と引けば【play】、「祈り」と引けば、たった1文字LをRに変えただけで【pray】となる。さらに日本語の「祈り」の語源を調べると、そこには「生きる」とある。

今日も夕暮れ時、父の大事にしているテンカラ竿（さお）を勝手に持ち出し三隈川へ。カラスと呼ばれる毛針を用いハヤ釣りに興ずる。こうしていると、日々のストレスや不安など川に流され、何もかもどうでも良くなるのだ。僕にとって「祈る」とは、自然をいとおしく感じ、そこで遊び、自然と一体化を試みる行為。今僕は三隈川の辺（ほとり）に「世界の中心を」感じている。

（文・木村未頼、写真・石井小太郎）

※三隈川を愛する人たちによるフォトエッセーです。題字は後藤美和さん。