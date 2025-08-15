厳しい残暑が続く中、大分県日田市は暑さ対策として市内の公共施設や薬局、コンビニ、金融機関など70カ所に熱中症一時休憩所を設けるなどして市民に利用を呼びかけている。

熱中症によって健康に重大な被害が生ずる恐れがある場合に出される「熱中症特別警戒アラート」発表時には、市役所本庁舎や別館、各振興局、各地区振興センターなど16カ所をクーリングシェルターとして開放する。

スポーツ施設では熱中症指数計を用いて利用者へ注意喚起するほか、SWS西日本アリーナ日田（市総合体育館）の医務室とB＆G天瀬海洋センターの研修室を休憩所として利用。SWS西日本アリーナの剣道場と中城体育館には新たにスポットクーラーを設置した。

文化施設では、パトリア日田が高校生以上を対象に2階部分を学習室として開放する。

隈2丁目の隈まちづくりセンター黎明（れいめい）館も17日から9月12日まで「隈の涼み処 黎明館」として1階展示室を開放（水曜休館）。観光客向けに期間中、絵手紙展や日田彦山線のPR展示会などを企画。トランプやボードゲームも自由に利用できる。

