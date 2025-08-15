10〜11日に降った記録的な大雨による熊本県内の被害状況を確認するため、木村敬知事は14日、住宅浸水被害の7割を占める上天草、天草両市を現地視察した。木村知事は多数の家屋が全半壊した2020年7月の熊本豪雨と比べ、今回の大雨は再建可能な浸水家屋の割合が高いとの見方を示した上で、被災者の一時的な滞在場所としてホテルや旅館の空き室を自治体が借り上げる「みなし避難所」や、トレーラーハウス活用を検討する考えを示した。

上天草市では、同市松島町の松島総合センター「アロマ」周辺一帯が11日に浸水。5人が避難していたアリーナにも泥水が押し寄せたが、2階に避難して無事だった。天草広域連合消防本部がゴムボートで松島町の住民75人を救助した。

14日午後3時現在で、同市では床上浸水214棟、床下浸水184棟。床上浸水は市町村別最多で、床下浸水も天草市の593棟に続く規模になっている。

木村知事と意見交換した上天草市の堀江隆臣市長は「仮設住宅建設には時間がかかるのでアパートを借り上げるなどしてみなし仮設を考えたい」と県の支援を求めた。

県によると、同日午後2時時点で商工業関連業者555企業・団体から約33億2千万円の施設や備品被害の報告があった。

道路の寸断などで県内にはなお孤立した集落がある。同日午後3時時点で八代市、美里町、甲佐町、御船町の1市3町で、74世帯150人が孤立状態にある。

◆

孤立集落の対応で国土交通省九州地方整備局は14日、早期復旧を支援する緊急災害対策派遣隊（テックフォース）を送った。隊員約20人が八代市と甲佐、美里、山都3町に分かれ、被災状況を調査。応急対策の技術的な支援などを実施する。

（古川剛光、藤崎真二）