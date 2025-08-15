電飾で船を彩り、爆竹と花火で故人を送る精霊流しが15日、今年も華やかに行われる。だが戦時下ではどうだったのか−。当時の複数の新聞記事から元長崎学研究所長の土肥原弘久さん（67）が読み解くと、戦時統制や物資不足の中で規模や形を変えながらも、長崎の精神文化が脈々と受け継がれてきたことが浮かび上がる。

土肥原さんによると、精霊流しは江戸時代から始まり、1951年までは現在より1カ月早い7月に行われてきた。初盆で現世へ戻った故人の霊を最終日に送り出すため親族らが「精霊船」を用意し、爆竹を鳴らしながら海辺などの「流し場」に運んでいく。

数年前から戦時下の精霊流しについて分析してきた土肥原さんは、日中戦争が始まった37年から太平洋戦争終戦の45年までの新聞記事を検証。

それによると、風物詩となっている爆竹や花火は、県の指示のもと38年から禁止された。記事では≪自粛自戒派手なことは遠慮して、静かに心から先祖の霊を祀（まつ）らねば≫と呼びかけられている。

戦火が激しさを増すと、午後9時には終わること、装飾に使うちょうちんは5個まで、船の長さは約1・8メートル以内に、などとさまざまな制約が課される。精霊船には≪趣向を凝らして制作したモダンな飛行機、潜水艦≫を飾り付け、戦死した故人を悼むようになる。

40年以降になると物資不足が顕著になり、練り歩きながら鳴らす鐘は、古いすき焼き鍋や洗面器などで代用。婦人会の女性たちが、たすきにもんぺ姿で船を引いたという記述もある。

戦争末期の44〜45年には空襲警報も発令されるようになり、墓に掲げるちょうちんは禁止され周囲は真っ暗に。精霊船も禁止され、代わりに市民は防空頭巾姿で供え物を包んだ「菰（こも）」を抱え、海に流しに行った。

「日常の中に戦争が徐々に入り込んでいた様子が垣間見える」と語る土肥原さん。戦時下という制限の多い時代でも工夫して続けられてきた精霊流しに「先祖を思う気持ちを大切にする長崎の『精神文化』が表れている」とも話した。

（鈴鹿希英）