¡ÎÊ¡²¬¸©¡ÏÃÏ¼ò¤Î»î°û¤Ê¤É¡¡¸¶Äá²¹Àô¤òPR¡¡8·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¤è¤«¤¼º×¤ê¡×
¡¡Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î¸¶Äá²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¤ä»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±²¹Àô³¹¤Ç¡Ö¸¶ÄáÅò¤Ã¤¿¤ê¤è¤«¤¼º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Î¸á¸å7¡Á10»þ¤ÏÃÞ¸åÀî²ÏÀîÉß¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å4¡Á10»þ¤Ï¡¢Î¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹ç¶á¤¯¤Î¿åÊÕ¹¾ì¤ÇÃÏ¼ò¤Î»î°û²ñ¡£¥ê¥¥å¡¼¥ë¡ÖÄ«ÁÒ¡×¤Ê¤ÉÌó10¼ïÎà¤ÎÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¤·¡¢¥Ô¥¶¤ä¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÁÈ¹ç²ÃÌÁ¤ÎÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í·Í÷Á¥¤Ç¤ÎÃÞ¸åÀî¼þÍ·¤ä¡¢³¹Êâ¤ÍÑ¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤óÂß¤·½Ð¤·¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡á0946¡Ê62¡Ë0001¡£
¡¡¡ÊÌîÂ¼Í´õ¡Ë