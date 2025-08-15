雄大な黒髪山系に囲まれた佐賀県伊万里市の大川内山地区。窯元が並ぶ集落から、山塊の中腹に鎮座する岳神社へと続く参道を歩いていると、進行左手に石碑一基が見えてきた。有田町出身で希代の名工とされる「副島勇七」の慰霊碑だ。

肥前陶磁史考には「天明頃（1781〜89年）の御細工屋に、副島勇七といへる轆轤（ろくろ）細工の名工があつた」との記述があり、本業以外にも彫刻や捻（ひね）り細工、窯積みから原料の調合に至るまで熟達。藩主鍋島治茂の思いも厚かったことが災いしてか、「倨傲倦怠（きょごうけんたい）の心を生じ、藩命に抗じて謹慎を蒙（こうむ）る事数回」とされる。

日本の陶磁器製造は江戸時代初期に有田町で始まり、佐賀藩は重要な財源として生産を奨励。特に将軍家などに献上する極上品を作らせた大川内山の藩窯は三方ふさがりの地形を生かし、有田などから集めた職人らを厳しく管理していた。

勇七はそうしたおきてを受け入れられず、最終的には職を解かれて農村に移された後、困窮のために脱藩。「諸国の製陶地を歴遊して有田陶法の秘訣（ひけつ）を伝えた」（有田町史）とされるが、その潜伏先については愛知県瀬戸市（瀬戸焼）や愛媛県砥部町（砥部焼）など諸説あって議論が続く。

歴史小説家吉川英治の短編「皿山小唄」にも、勇七をモデルにした「久米勇七」として登場、砥部の地で命を落とす悲劇の物語が描かれている。現実の勇七は1800（寛政12）年、佐賀藩からの追っ手によって連れ戻され、現在の大川内町小石原地区にある鼓（つづみ）峠でさらし首にされた。

地元では現在も「勇七さん」と慕われる勇七の慰霊碑は、藩窯の登り窯跡にあった窯元「金仙窯」の金武昌人さん（故人）が1970年に設置した。岳神社の氏子や住民による清掃も行き届いており、悲劇の名工に対する尊崇の思いが伝わってくる。 （糸山信）