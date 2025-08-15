後に無謀さの象徴とされたインパール作戦へと突入する1944年3月、西日本新聞は朝刊に加え「戦時版」を創刊しました。

狙いが当時の社内報に記されています。「新聞も兵器である」。大本営発表そのままに、偽りの戦果を伝え続けました。

軍部からの言論弾圧は過酷でした。一方で戦時中に発行部数を伸ばしており、戦意高揚に加担する方向へと傾いていきました。

終戦から80年の節目に、改めて過去の事実と責任を受け止め、新聞の役割を心に刻みます。

憲法で保障された国民の知る権利に奉仕し、権力を監視して戦争を起こさせない。私たちは二度と報国の兵器になりません。

■全員に忘れない義務

この不戦の誓いに、80年の歳月が重い課題を突きつけます。

軍人恩給を受ける元兵士はかつて139万人いましたが、今年の統計で千人を割りました。戦場の現実を肌で知る人たちです。過去が一段と遠ざかり、事実を直視することが難しくなっています。

10年前の夏、92歳の元兵士が突然の火災で亡くなりました。終戦間際の福岡市で捕虜の米兵が斬首された油山事件を、身をもって知る数少ない一人でした。

軍刀で切った感触が手に残ったままでした。事実を知ったら、ひ孫は抱っこを嫌がるのでは、と家族にも明かさず生きてきました。

被害はもちろん、加害の記憶と向き合うのはつらく、黙したまま世を去る人も少なくありません。

元兵士はひそかに体験手記をまとめていました。火災で焼失する直前、思いとコピーを本紙記者に委ねます。記者は「忘却の罪」と題した連載を書きました。

託された証言の数々を、新聞は記事という形で残してきました。近年はデジタル技術によるデータ化が進み、後世に伝えていく報道の役割は重要さを増しています。

戦争の実相を語れる人はやがていなくなります。受け継ぐ全ての世代に忘れない義務があります。

■加害と被害を越えて

今年の長崎平和宣言で鈴木史朗市長は「対立と分断の悪循環で、各地で紛争が激化しています」と懸念を示しました。拍車をかけるのが、皮肉にもデジタル環境を逆用した情報統制の動きです。

戦時下ロシアのプロパガンダ、中国のネット監視、米大統領は報道を「フェイク」と批判します。

分断の空気は日本にも忍び寄ります。長崎原爆の日、福岡市の街頭に「自虐史観反対」の声が響きました。交流サイトを駆使して躍進した政党の演説でした。

なぜ、先の大戦で300万人以上の国民の命が失われ、アジアの人々に多大な犠牲を強いたのか。世界で紛争が繰り返されるのか。

偏った歴史観が広がる今だからこそ、過去と誠実に向き合った国民的議論が必要です。10年ごとの首相談話はその契機になっていました。見送るのなら残念です。

世界が悪循環に陥る中、政府は九州の「前線基地」化を進めています。輸送機オスプレイが飛び、熊本の駐屯地には敵国の基地を攻撃できる能力を備えた国産ミサイルの配備が検討されています。

専守防衛の理念に反していないか。防衛費の増額は適切か。監視の目を強めなければなりません。

「戦争は人が人でなくなる」。戦時中、九州帝国大での生体解剖事件に学生として関わった東野利夫医師は、4年前に95歳で亡くなるまで不戦を訴え続けました。

軍の監視下、教授らによる捕虜の実験手術を手伝いました。35年後、捕虜の元同僚に面会して謝罪した際、互いに戦争による心の傷に苦しんできた事実を知ります。晩年には自伝「戦争とは敵も味方もなく、悲惨と愚劣以外の何物でもない」を自費出版しました。

2人は加害と被害の壁を対話によって乗り越えました。戦後に積み重ねられた民間交流や外交努力も新聞は記録してきました。一つ一つが平和国家の礎なのです。

報国のペンを握った手の感触を忘れず、不戦の未来を描く。歴史の節目に、読者の皆さんと共に決意を新たにします。