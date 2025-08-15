第107回全国高校野球選手権大会で15日、佐賀県代表の佐賀北（佐賀市）が大分県代表の明豊と2回戦を戦う。18年ぶりに初戦を突破し勢いに乗るチームを支えるのは、背番号13のムードメーカー秋好和哉選手（3年）だ。ケガをきっかけに利き手を変える苦労を乗り越え、代打の切り札となった。誰よりも声を張り上げチームを鼓舞する。

甲子園初戦。佐賀北のピンチで、秋好選手は伝令として全速力でマウンドの輪に向かった。あまりの勢いにつんのめるほど。役目を終えると、今度はベンチに飛び込みそうな勢いで再び全速力で戻る。一瞬でチームを笑顔にする姿が高校野球ファンの話題を呼んだ。

憧れの佐賀北野球部に入った1年生の冬、右ひじを痛めた。手術をすれば長いリハビリ期間が待っているため、思い切って右投げから左投げに変えた。

努力を重ね、今春は一塁手としてレギュラーを獲得したが、守備への苦手意識は拭えなかった。丁寧で堅い守りを信条とする佐賀北。チームが勝つために自分にできることは何か。「スタメンにこだわらず、代打で貢献したい」。最後の夏を前にした6月ごろ、監督とやりとりする野球日誌に思いを記した。

身長182センチ、体重90キロ。チーム随一の体格から繰り出されるスイングはダイナミック。昨年秋の九州大会では代打で本塁打を放った長打力の持ち主。調子に波はなく、周囲は「秋好が打席に立てば何かが起こる」と信頼を寄せる。1回戦では、延長十回1死二、三塁で代打として登場したが申告敬遠された。その迫力が相手に脅威を与えたのかもしれない。

ベンチで心がけているのは「声を絶やさないこと」。その姿に周囲もつられ、チームの戦う雰囲気が出来上がる。思うようにいかないことも多かった高校での野球生活もいよいよ最終章。九州のライバルとの決戦で声を張り上げる。

（松本紗菜子）