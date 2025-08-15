現在も戦闘が続くウクライナ侵攻は停戦できるのか。15日、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談が行われます。

2人が対面で会談するのは、およそ4年ぶりで、2022年に始まったウクライナ侵攻後、初めてのことです。注目のポイントについて、小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「まず今の戦況を見ていきます。ロイター通信によりますと、ロシア軍はウクライナ東部ドネツク州の完全制圧を目指し、鉱山都市ドブロピリャ付近まで前進したということです。まだまだ犠牲者が増えているという現実は続いています」

「停戦に向けては、プーチン大統領はウクライナが一部の領土を明け渡すこと、ゼレンスキー大統領はウクライナの安全を保証することなどをそれぞれ求めています」

「では果たして、トランプ大統領がウクライナに不利にならない形で、プーチン大統領を説得できるのか、それとも、ノーベル平和賞を欲しがっているとされるトランプ大統領ですから、プーチン大統領に有利な形であっても、とにかく停戦にこぎつけようとするのか、見方は割れています」

小栗委員

「実は当初、当事者であるゼレンスキー大統領も含めた3者による首脳会談をアメリカは模索しているといわれていたのですが、12日にはゼレンスキー大統領は参加しないということを明らかに。その後、今回の2人による会談がうまくいけば、ゼレンスキー大統領を交えた3者で2回目の会談を迅速に開く考えをトランプ大統領が示しました」

藤井貴彦キャスター

「会談については、少し揺れているようにも見えますね」

小栗委員

「アメリカ政治に詳しい、明海大学の小谷哲男教授によると、トランプ大統領は当初から、ウクライナも入れた3者会談を望んでいたのですが、ロシアサイドからゼレンスキー大統領とは会わないという意向が伝えられたということです。そこで、トランプ大統領は今度の会談で、停戦の受け入れと合わせて、ゼレンスキー大統領も含めた2回目の会談を受け入れるよう、プーチン大統領に直談判することが決まったということです」

藤井キャスター

「プーチン大統領は3者会談を受け入れるのでしょうか？」

小栗委員

「小谷教授は『受け入れるとは思えない』と話しています。また、ロシア政治に詳しい、慶応義塾大学の廣瀬陽子教授も、プーチン大統領は、そもそも『ウクライナは国じゃない』と発言している上、ゼレンスキー大統領は去年、大統領の任期が切れたとも主張していて、会うのはおかしいと考えているだろうと指摘します」

藤井キャスター

「そうなると、今回の会談は、うまくいかないのでしょうか？」

小栗委員

「その点ですが、小谷教授は、トランプ大統領は席を立って、決裂することもあり得るとみています。ただ、トランプ大統領の側近の一人は『側近も入れない1対1の会談となれば、何が話し合われるかはわからないので、最後、トランプ大統領がプーチン大統領になびく可能性は捨て切れない』と恐れていたと、小谷教授は話していました」

小栗委員

「また、廣瀬教授も『やるとしても、空の（戦闘の）停戦だけなどの条件をつけてくる』『和平をやる気があるんだとポーズを見せるくらい』だとみていて、今回の会談が停戦につながる可能性は極めて低く、『ロシアにとっては事実上の時間稼ぎ』だと指摘しています」

藤井キャスター

「注目の米露首脳会談は15日、アメリカのアラスカ州で開かれます」

（8月14日放送『news zero』より）