広島の野村祐輔３軍投手コーチ兼アナリスト（３６）が若手投手を覚醒へと導いている。指導に携わった辻大雅投手（２０）や高太一投手（２４）らが１軍で奮闘。伸び悩む投手を対象にした“野村塾”と呼ばれる約２週間の強化期間で、変貌を遂げていく選手たち。その指導の裏側に迫った。

大野練習場のブルペンが“野村塾”の舞台だ。メニューを終えた投手たちの悲鳴が室内に響き渡る。地味できついメニューを何度も体に染みこませるように繰り返す。覚醒に近道はない。これが野村コーチの考えだ。

「投げるのって順番があるんです。例えばフォームの始動が１で、投げ終わりが５とするなら、３の部分だけを直そうとしても、うまくいかない。３を直すためには２や１から見直す必要がある。そこを教えるようにしています」

同コーチが重要視しているのが体の“幹”だ。腹部、股関節など体の中心にある部分のことを指す。“野村塾”ではここを徹底的に鍛える。行うメニューは自身が現役時代に行っていたものと同じ。足を開いた状態でのネットスローや、チューブを使った下半身のトレーニングなど、長い時は２時間を超えることもある過酷なメニューで、体幹をいじめ抜く。

初めて“野村塾”で指導を行ったのが辻だった。投げる順番を体に染みこませるドリルを繰り返し、球速は１０キロ以上アップ。「２週間という時間をうまくフルに使えた。体が疲労した状態で２軍に送ったので、投げるのもしんどい状態だったと思います」。左腕はその後支配下登録を勝ち取り、１軍では１５１キロをマーク。デビューから４試合連続無失点と好投を続けている。

１日・中日戦でプロ初勝利を挙げた２年目の高には、スライダーの投げ方を伝授した。「ボールは下に行くほど重力がかかって変化する。だからリリースした時にマイナス（下方向）に投げ出さないと曲がらない」。伝えたポイントはこれのみ。あとは辻と同じく体幹を鍛えるドリルをこなし、安定したフォーム作りに取り組み、ここまでの好投につなげている。

ここから覚醒が待たれる投手もいる。２軍で苦しんでいた常広に対しては、７月下旬から指導。「投げるのが上手。だから悪い投げ方でも１５０キロ出せてしまう」とフォーム改善を助言した。体の外側に頼っていたフォームを内側の力を使う形に修正。ブルペンではボールの行方を見ず、姿だけを確認し、１球ごとに良しあしを伝えた。右腕は約１カ月ぶりの実戦登板となった９日のウエスタン・くふうハヤテ戦で、１回２奪三振の好投を披露。最速１４９キロと復調の兆しを見せた。

「やっぱり自分が見た選手は気になりますね」と親心をのぞかせた野村コーチ。“野村塾”ではきょうもまた１人、覚醒の時を迎えようとしている。

◇野村 祐輔（のむら・ゆうすけ）１９８９年６月２４日生まれ、３６歳。岡山県出身。現役時代は右投げ右打ちの投手。広陵、明大を経て１１年度ドラフト１位で広島入団。１２年に新人王。１６年は２５試合で１６勝３敗、防御率２．７１の成績で最多勝と最高勝率のタイトル。２４年現役引退。２５年から３軍投手コーチ兼アナリスト。ＮＰＢ通算は２１１試合で８０勝６４敗、防御率３．５３。