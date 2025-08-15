「有力馬次走報」（１４日）

◆クラスターＣで重賞初制覇を果たしたサンライズアムール（牡６歳、栗東・小林）は東京盃（１０月９日・大井、ダート１２００メートル）へ。

◆９日の中京４Ｒで馬場入り後に落馬負傷した幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が、右踵骨（しょうこつ）骨折で２カ月以上休養することになった。親交の深い馬主の西山茂行氏が１４日、自身のブログで発表。幸はブログを通じ、「思っていたよりも重症で手術してリハビリを考えると復帰には最低でも２カ月以上かかる見込みです。（セイウン）ハーデスの天皇賞（秋）騎乗までには万全の体調で臨むつもりです」と説明した。

◆６月２２日の函館７Ｒで落馬し、肋骨と鎖骨の骨折で休養中だった上里直汰騎手（１８）＝美浦・加藤士＝が今週末の新潟で実戦復帰する。土曜は２鞍、日曜は１鞍に騎乗。「ケガの具合は大丈夫です。落馬したレースではいろいろな人に迷惑を掛けたので、気を引き締めて騎乗していきたい」と気持ちを伝えた。