ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（63）が14日までにブログを更新。アーティスティックスイミングに打ち込む長女、田所新菜さんと再会したことを報告した。

ユカイは「珍しく強妻が倒れ、娘と過ごす」と書き出し、新菜さんとビーチを訪れた写真を公開。「ニーチェ、俺の元に産まれてくれてありがとう。人生に彩りと沢山の幸せを運んでくれる」と愛娘への思いをつづった。

続けて「ニーチェは、8月末にギリシャで開催されるアーティスティックスイミングユース世界大会に出場する」と報告。「日本から優勝を祈り応援するよ。今まで娘をご指導下さいました先生方、可愛がって下さった先輩方、感謝の気持ちは尽きません。これからもご指導宜しくお願いします」と父親として感謝をつづり、「ニーチェ、愛しているよ！」とメッセージを記した。

ユカイは21年10月放送のバラエティー番組で、妻が家出をしていることを告白。昨年10月、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演した際には、別居生活の経緯として、アーティスティックスイミングに打ち込む長女・田所新菜さんが「日本のシンクロ界の母」と表される井村雅代氏の指導を受けるべく大阪へ移住したことにともない、ユカイの妻も長女の健康管理などをすべく帯同したと説明していた。