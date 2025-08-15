神奈川県川崎市で岡崎彩咲陽（あさひ）さん（20）の遺体が発見されてから約3カ月。死体遺棄容疑とストーカー規制法違反容疑で逮捕、起訴されていた白井秀征（ひでゆき）被告（27）は、殺人の容疑で再逮捕され、8月1日に起訴されていた。

世間を騒然とさせた男は、いかなる道をたどり、凶行に及んだのか――（以下、「週刊新潮」2025年5月15日号をもとに加筆・修正しました）。

＊＊＊

【写真を見る】高校時代には「集団リンチ」も 顔にタトゥーを入れた白井秀征被告の“素顔”

単独犯でない可能性

岡崎さんの遺体が発見されたのは4月30日。ストーカー規制法違反容疑で白井被告宅を捜索した際、床下の収納スペースにあったボストンバッグの中から一部白骨化した状態で見つかった。昨年12月20日に岡崎さんが避難先の祖母宅からいなくなってから4カ月後だった。

白井秀征被告（本人のFacebookより）

県警内部では、過去の“ある事件”が話題になっており、犯行は白井被告単独で行われたのではない可能性もあるという。

捜査の過程に関する詳細は明かせませんが、と、神奈川県警幹部がささやく。

「白井が高校1年生のとき、知人をリンチして大けがを負わせたのです。白井はその知人からバイクを借りて乗り回していた。なかなか返そうとしないので、知人が何度か催促すると、白井がいきなり十数人も仲間を引き連れて知人の元を訪れ、集団でボコボコにし、警察沙汰になったのです」

このリンチ事件と今回の事件の関係は未詳ながら、

「内部で話題になったのは、“容疑者は一人で悪さをするのではなく徒党を組むタイプ。岡崎さんの事件はすべて容疑者一人でやったのか”といった点です」

「一人では何もできない奴」

当時の白井被告は、川崎市内の市立小学校と中学校を出て県立高校に入学したばかり。白井被告を古くから知る人物が振り返る。

「基本的に一人では何もできない奴です。高校ぐらいからガラの悪いのとつるんでいましたね。中学までやっていたサッカーをやめて、ラッパーになっていた。地元川崎出身の『BAD HOP』という有名なヒップホップグループに憧れたのでしょう」

ただし、どこか中途半端に映ったそうで、

「それは、あいつの家が裕福だったからです。母子家庭ではありますが、いつも金を持っていた。兄2人と姉1人の4人きょうだいの末っ子だったからか、母親からは“ヒデくん、ヒデくん”と呼ばれて甘やかされていた。あいつがどんなに悪さをしても母親がとがめることはなかった」（同）

母親の金でタクシー移動

ラッパー活動をしつつ、川崎市内にあるとびの会社で働いていた。

「給料がさほどいいわけでもないのに、いつもタクシーで移動し、領収書をたくさん財布に入れてました。それについて尋ねた相手には“母親が金をくれる”と言っていた。被害者の岡崎さんが勤めていた川崎駅近くのスナックには、最初は会社の人に連れて行ってもらったらしいけど、岡崎さんと付き合えたのは自分の給料ではなく母親の金を使ったからですよ」（前出の白井被告を知る人物）

いつしかラップから離れ、とびの会社も無断欠勤続きでクビになり、昨年4月に出会った岡崎さんにもひと月で別れ話を切り出されたのだ。

「白井が岡崎さんを殺してしまったかも」

事件を巡っては、岡崎さんの親族が“警察にストーカー被害を相談しても対応してもらえなかった”と訴えている。

一方の神奈川県警は“ストーカー行為の相談を受けていた認識はなかった”と主張し、必要な措置を講じたとしているが、県警のさる幹部によれば、

「昨年6月から岡崎さんが川崎臨港署に相談していた内容はすべて県警本部に上がっていました。彼女が直接的に“ストーカーに困っている”と話していなかったとしても、“家の付近をうろついている”との内容を受け、ストーカー事案として対処できたのではないかと言われても仕方ない」

岡崎さんの行方不明届が出されると、臨港署は任意で白井宅に3回入っていた。

「しかし、ボストンバッグがある部屋は、白井から、親族が食事をしているとの理由で“そこはやめてほしい”と拒否された。捜索令状がなく、床下を確認できなかったのです。しかも、今年1月には白井の親族に対する任意聴取で“白井が岡崎さんを殺してしまったかもしれない”との話も聞いていました」

白井被告は、その後事件の詳細を語っておらず、いまだに岡崎さんの死因や、殺害された場所などは分かっていない。真相の究明が待たれる。

デイリー新潮編集部