◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 横浜５―１綾羽（１４日・甲子園）

横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）に逆転勝ちし、７年ぶり１６強。４回から救援した織田翔希（２年）が自己最速タイの１５２キロで流れを呼び、５回には同点打と投打に躍動。同校２年生初の甲子園５勝目を挙げた。

１球で聖地の雰囲気を変えた。１５２キロ―。自己最速タイ。織田が投じた初球の球速表示に、３万５０００人がどよめいた。０―１の４回から救援。思い切り右腕を振った。判定はボールだったが、インパクトは強烈だった。

「球速は意識していない。流れを変える意味で、力がこもったと思います」。先発した背番号６の２年生・池田聖摩が初回に失点。打線も０が続く中で出番が来た。使命は流れを呼び込むこと。直球主体で押した。

投げるだけじゃない。打って走った。５回２死二塁。直球を捉え、中前に同点タイムリーを放った。「自分が同点にしてやろうと強い気持ちで打席に入りました」。次の瞬間、二盗のサイン。完全に盗んだ。「本当にびっくりして」。エースの躍動で打線に火がつき、後半に突き放した。最後の１死は先輩の奥村頼人に託したが、５回２／３を３安打無失点、６Ｋ。横浜の２年生では最多となる甲子園５勝目を挙げた。初戦は敦賀気比を完封。今大会１４回２／３を無失点に抑えている。

レジェンドの一言で変わった。６月上旬、ＯＢの松坂大輔氏（４４）が同校へ激励に来た。「視野を広く持つといいよ」と助言された。「視野が狭くなり、表情に出てしまうことがあって」。だからこの日、笑顔を貫いた。「投手が悪い表情をしていると伝染する。１００％楽しんで良い雰囲気になればと。緊張もなく自信を持って投げられたのは、成長だと思います」。周囲に声をかけ続け、全員で戦った。そして勝った。

就任後、初の甲子園夏２勝となった村田浩明監督（３９）も織田投入に「流れが一気に来た。球場の雰囲気が変わりました」と称賛した。「次も一戦必勝で勝利に貢献したい」と１７歳。熱い夏は、誰よりも長い夏にする。（加藤 弘士）

巨人・榑松スカウトディレクター「本来の織田君。力みもなく、低めの直球がホップしている」

日本ハム・大渕スカウト部長「まっすぐ中心で、よく指にかかっている。ベース上でしっかりボールが生きている」